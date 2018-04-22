В Николаеве пьяный водитель маршрутки устроил ДТП, есть пострадавшие

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 22 апреля, на Октябрьском проспекте в Николаеве столкнулись две маршрутки 91 маршрута, сообщает местное издание "Новости-N".

"Маршрутка 91 маршрута ехала со стороны Жуковского кольца, в направлении Широкой Балки, возле супермаркета "Эпицентр" водитель затормозил перед светофором. В этот момент сзади в маршрутку на высокой скорости въехала двигавшаяся следом вторая маршрутка — также "Рута" (модель автомобиля — ред.) и также 91 маршрута", — говорится в сообщении.

"Новости-N" В Николаеве пьяный водитель маршрутки устроил ДТП

От сильного удара первую маршрутку отбросило на 10 метров вперед. Из двух столкнувшихся маршруток пассажиры были только в первой, вторая была пустой.

В результате ДТП двое пассажиров травмированы, "скорая" доставила пострадавших в БСМП. Об их состоянии ничего не известно. Серьезно травмирован и виновник происшествия — водитель второй маршрутки, он также доставлен в больницу скорой помощи.

По предварительным данным, у водителя были очевидные признаки алкогольного опьянения. На месте происшествия работают несколько экипажей патрульной полиции.

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