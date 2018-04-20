Фото дня. Жуткое ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован на два месяца

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В пятницу в Бабушинском районном суде Днепра избрали меру пресечения 67-летнему Александру Волкову. Его подозревают в совершении смертельной аварии в Кривом Роге 17 апреля. Тогда он за рулем Mazda протаранил маршрутку, в которой погибли 9 человек.

60 суток под стражей без права на залог, такое решение вынес судья.

Суд не учел возраст, травмы и осложнение онкологического заболевания Волкова.

Заседание продолжалось в виде видеоконференции. Подозреваемого доставили в суд Кривого Рога в сопровождении конвоя и полиции особого назначения.

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Заседание суда несколько раз переносили из-за ухудшения состояния здоровья подозреваемого. После аварии его госпитализировали с обострением онкозаболевания. После начала слушания по делу о ДТП подозреваемому стало плохо. С ним работали медики.

Утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли девять человек, еще более десяти пострадали.

Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал.