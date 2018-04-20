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    Опубликованы первые фото водителя, обвиняемого в масштабном ДТП в Кривом Роге

    Тема:

    Масштабное ДТП в Кривом Роге (27)

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    В Саксаганском суде Кривого Рога в пятницу проходит судебное заседание по избрании меры пресечения для водителя, который спровоцировал масштабную аварию, унесшую жизни 10 человек.
    Избрание меры пресечения жителю Кривого Рога, который обвиняется в ДТП, унесшем жизни 10 человек
    Фото 1tv.kr.ua

    КИЕВ, 20 апр - РИА Новости Украина. В Саксаганский суд Кривого Рога около 13.00 20 апреля был доставлен 67-летний пенсионер, которому оглашены подозрения в совершении масштабного ДТП, унесшего жизни 10 человек.

    Заседание суд проводится в режиме телеконференции: подозреваемый находится в Кривом Роге, однако заседание ведет судья Бабушкинского суда Днепра Дмитрий Яковлев. Он объявил слушания дела закрытыми.

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    "После начала заседания адвокат пенсионера Юрий Малица попросил судью сделать заседание закрытым. По словам правозащитника, его подопечный не хочет разглашать подробности своей болезни и состояния здоровья. Служителей Фемиды просили перевести заседание в закрытый режим без журналистов и видеокамер. Судья Бабушкинского суда Днепра Дмитрий Яковлев вынес решение о том, чтобы СМИ прекратили онлайн-трансляцию. А также проводили заседание в закрытом режиме. Показания, которые касаются здоровья подозреваемого, он будет давать без камер и журналистов", - сообщает "Первый криворожский".

    В суд подозреваемый был доставлен в автозаке в сопровождении врача, который также присутствует и во время судебных слушаний.

    Утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли десять человек, еще более десяти пострадали.

    Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении. Молодой человек утверждает, что отец прибавил скорость, поскольку до отправления автобуса в Днепр оставалось порядка 10 минут.

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