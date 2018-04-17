Во Львове во время движения загорелся автобус

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Во Львове на улице Ивана Франко во время движения загорелся автобус.

На улице И. Франко, 148 во время движения загорелся автобус, который курсирует по маршруту №53.

Как рассказала 032.ua спикер патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий, водитель потушил пожар самостоятельно.

"В помощи полиции, ГСЧС и скорой медицинской помощи водитель не нуждается. Пострадавших нет", — добавила Екатерина Рыбий.

032.ua Во Львове на ходу загорелся троллейбус

Ранее сообщалось, что утром 12 апреля, на ул. 2-й Набережной в Николаеве произошло самовозгорание автомобиля Opel.