Во Львове во время движения загорелся автобус

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Во Львове на улице Ивана Франко во время движения загорелся автобус.
На улице И. Франко, 148 во время движения загорелся автобус, который курсирует по маршруту №53.
Как рассказала 032.ua спикер патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий, водитель потушил пожар самостоятельно.
"В помощи полиции, ГСЧС и скорой медицинской помощи водитель не нуждается. Пострадавших нет", — добавила Екатерина Рыбий.
Во Львове на ходу загорелся троллейбус
Ранее сообщалось, что утром 12 апреля, на ул. 2-й Набережной в Николаеве произошло самовозгорание автомобиля Opel.