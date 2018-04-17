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    Происшествия

    Во Львове во время движения загорелся автобус

    (обновлено: )4710
    Отмечается, что пассажирский автобус во Львове загорелся на ходу, водитель самостоятельно потушил возгорание.
    Во Львове на ходу загорелся троллейбус
    032.ua

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Во Львове на улице Ивана Франко во время движения загорелся автобус.

    На улице И. Франко, 148 во время движения загорелся автобус, который курсирует по маршруту №53. 

    Как рассказала 032.ua спикер патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий, водитель потушил пожар самостоятельно.

    "В помощи полиции, ГСЧС и скорой медицинской помощи водитель не нуждается. Пострадавших нет", — добавила Екатерина Рыбий.

    032.ua
    Во Львове на ходу загорелся троллейбус

    Ранее сообщалось, что утром 12 апреля, на ул. 2-й Набережной в Николаеве произошло самовозгорание автомобиля Opel.

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