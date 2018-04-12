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    В Николаеве во время движения загорелось такси

    (обновлено: )5510
    Из-под капота автомобиля такси, который двигался в общем потоке машин, вырвалось пламя и повалил густой черный дым. Водитель выскочил из машины и начал тушить пожар.
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    Утром в четверг, 12 апреля, на ул. 2-й Набережной в Николаеве произошло самовозгорание автомобиля Opel, сообщает местное издание "Новости-N".

    "Автомобиль с шашечками такси двигался в общем потоке машин со стороны ул. Кирова в направлении Паромного (Аляудского) спуска. Неожиданно из-под капота машины вырвалось пламя и повалил густой черный дым. Водитель выскочил из машины и начал тушить пожар. Проезжавшие мимо автомобили остановились, и их водители кто с водой, а кто с огнетушителями бросились гасить пламя. Это удалось сделать за считанные секунды", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, в ходе происшествия никто не пострадал.

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