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    "Жесть на трассе". В украинский автобус с туристами влетел прицеп трактора

    (обновлено: )72204
    В дорожно-транспортном происшествии пострадали восемь пассажиров. О погибших информации нет. Колесная ось прицепа полетела в лобовое автобуса с украинцами.
    ДТП с украинским автобусом на трассе
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в facebook

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. На трассе в 100 км от границы произошло чудовищное ДТП, которое, обошлось без жертв. На дороге опрокинулся прицеп трактора и влетел в лобовую часть украинского автобуса. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

    Фото со страницы dtp.kiev.ua в facebook
    ДТП с украинским автобусом на трассе
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в facebook
    ДТП с украинским автобусом на трассе

    "Пункт назначения с украинским автобусом в Чехии, в 100 км от границы. На трассе опрокинулся прицеп трактора. Колесная ось полетела в лобовое автобуса с соотечествениками. (..) Около 8 чел пострадали. Чудом обошлось без тяжелых травм. Ссадины и ушибы. Помощь медики оказали на месте", — отмечается в сообщении.

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    За украинцами выехал ближайший свободный автобус.

    Напомним, по данным Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса.

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    Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении. Молодой человек утверждает, что его отец прибавил скорость, поскольку до отправления автобуса в Днепр оставалось порядка 10 минут.

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