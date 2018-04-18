"Жесть на трассе". В украинский автобус с туристами влетел прицеп трактора

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. На трассе в 100 км от границы произошло чудовищное ДТП, которое, обошлось без жертв. На дороге опрокинулся прицеп трактора и влетел в лобовую часть украинского автобуса. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Фото со страницы dtp.kiev.ua в facebook ДТП с украинским автобусом на трассе

Фото со страницы dtp.kiev.ua в facebook ДТП с украинским автобусом на трассе

"Пункт назначения с украинским автобусом в Чехии, в 100 км от границы. На трассе опрокинулся прицеп трактора. Колесная ось полетела в лобовое автобуса с соотечествениками. (..) Около 8 чел пострадали. Чудом обошлось без тяжелых травм. Ссадины и ушибы. Помощь медики оказали на месте", — отмечается в сообщении.

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За украинцами выехал ближайший свободный автобус.

Напомним, по данным Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса.

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Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении. Молодой человек утверждает, что его отец прибавил скорость, поскольку до отправления автобуса в Днепр оставалось порядка 10 минут.