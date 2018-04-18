В Кривом Роге - день траура по жертвам ДТП, отменен концерт знаменитости

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Среду, 18 апреля, власти Кривого Рога (Днепропетровская область) объявили траурным днем в связи с трагическим ДТП, которое произошло накануне.

Утром 17 апреля в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись легковое авто, маршрутка и автобус предприятия "Кривой Рог Арселлор Миттал". По последним данным, погибли 10 человек, еще более десятки людей пострадали.

Из-за дня траура, 18 апреля, в Кривом Роге отменяется концерт Ольги Поляковой.

"Кривой Рог, в связи со страшной трагедией, концерт, который должен был состояться завтра, мы переносим на 11 мая! Все приобретенные билеты будут действительны. Искренние соболезнования родным погибших. Сил вам!", — сообщила Ольга Полякова на своей странице в Facebook.

Напомним, по данным Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса.

Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении. Молодой человек утверждает, что его отец прибавил скорость, поскольку до отправления автобуса в Днепр оставалось порядка 10 минут.