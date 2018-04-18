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    В Кривом Роге - день траура по жертвам ДТП, отменен концерт знаменитости

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    Масштабное ДТП в Кривом Роге (14)

    (обновлено: )158503
    В Кривом Роге 18 апреля объявлено траурным днем в связи с гибелью 10 человек в масштабном ДТП накануне. О переносе своего выступление в Кривом Роге уже объявила звезда украинской эстрады.
    Молебен на месте смертельного ДТП в Кривом Роге
    1tv.kr.ua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Среду, 18 апреля, власти Кривого Рога (Днепропетровская область) объявили траурным днем в связи с трагическим ДТП, которое произошло накануне.

    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом Роге
    1kr.ua
    Молебен и акция памяти на месте смертельного ДТП в Кривом Роге

    Утром 17 апреля в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись легковое авто, маршрутка и автобус предприятия "Кривой Рог Арселлор Миттал". По последним данным, погибли 10 человек, еще более десятки людей пострадали.

    Из-за дня траура, 18 апреля, в Кривом Роге отменяется концерт Ольги Поляковой.

    "Кривой Рог, в связи со страшной трагедией, концерт, который должен был состояться завтра, мы переносим на 11 мая! Все приобретенные билеты будут действительны. Искренние соболезнования родным погибших. Сил вам!", — сообщила Ольга Полякова на своей странице в Facebook.

    Напомним, по данным Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса.

    Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении. Молодой человек утверждает, что его отец прибавил скорость, поскольку до отправления автобуса в Днепр оставалось порядка 10 минут.

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