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    Фотоленты

    Молебен и акция памяти на месте смертельного ДТП в Кривом Роге

    Тема:

    Масштабное ДТП в Кривом Роге (14)

    (обновлено: )439
    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом Роге
    Молебен на месте смертельного ДТП в Кривом Роге
    Молебен на месте смертельного ДТП в Кривом Роге
    Молебен на месте смертельного ДТП в Кривом Роге
    Молебен на месте смертельного ДТП в Кривом Роге
    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом Роге
    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом Роге
    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом Роге
    Импровизированный мемориал на месте смертельного ДТП в Кривом Роге
    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом Роге
    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом Роге
    1kr.ua
    Молебен на месте смертельного ДТП в Кривом Роге
    Молебен на месте смертельного ДТП в Кривом Роге
    1tv.kr.ua
    Молебен на месте смертельного ДТП в Кривом Роге
    Молебен на месте смертельного ДТП в Кривом Роге
    1tv.kr.ua
    Молебен на месте смертельного ДТП в Кривом Роге
    Молебен на месте смертельного ДТП в Кривом Роге
    1tv.kr.ua
    Молебен на месте смертельного ДТП в Кривом Роге
    Молебен на месте смертельного ДТП в Кривом Роге
    1tv.kr.ua
    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом Роге
    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом Роге
    1tv.kr.ua
    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом Роге
    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом Роге
    1tv.kr.ua
    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом Роге
    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом Роге
    http://1tv.kr.ua/
    Импровизированный мемориал на месте смертельного ДТП в Кривом Роге
    Импровизированный мемориал на месте смертельного ДТП в Кривом Роге
    1kr.ua

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    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом Роге

    Рядом с местом смертельного ДТП в Кривом Роге образовался импровизированный мемориал, куда люди несут цветы, открытки, записки и где зажигают свечи и лампадки в память о погибших.

    Опубликовано новое видео с места аварии в Кривом Роге. Видео
    Канал Первый Криворожский на Youtube
    Опубликовано новое видео с места аварии в Кривом Роге (18+)

    Накануне вечером на пересечении улицы Героев АТО и проспекте Металлургов прошел молебен с участием священников УПЦ Киевского патриархата. Почтить память жертв трагедии собрались несколько сотен горожан. 

    Читайте также: Маршрутка на тот свет. Кривой Рог и другие жуткие ДТП

    Поздно вечером акцию памяти возле мемориал провели таксисты.

    Во вторник утром, 17 апреля, в Кривом Роге автомобиль Днепропетровской области легковой автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус, двигавшийся во встречном направлении. По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли десять человек, еще более 10 получили травмы разной степени тяжести. В городе объявлен траур по погибшим. 

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