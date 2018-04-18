Молебен и акция памяти на месте смертельного ДТП в Кривом Роге

Рядом с местом смертельного ДТП в Кривом Роге образовался импровизированный мемориал, куда люди несут цветы, открытки, записки и где зажигают свечи и лампадки в память о погибших.

Накануне вечером на пересечении улицы Героев АТО и проспекте Металлургов прошел молебен с участием священников УПЦ Киевского патриархата. Почтить память жертв трагедии собрались несколько сотен горожан.

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Поздно вечером акцию памяти возле мемориал провели таксисты.

Во вторник утром, 17 апреля, в Кривом Роге автомобиль Днепропетровской области легковой автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус, двигавшийся во встречном направлении. По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли десять человек, еще более 10 получили травмы разной степени тяжести. В городе объявлен траур по погибшим.