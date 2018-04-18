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    Обвинения предъявлены водителю, который спровоцировал ДТП в Кривом Роге

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    Масштабное ДТП в Кривом Роге (17)

    (обновлено: )52302
    По словам пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослава Тракало, водитель, подозреваемый в совершении резонансного ДТП, в ближайшее время будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.
    Масштабная авария в Кривом Роге: погибли 7 человек
    Фото 1tv.kr.ua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Водителю автомобиля Mazda, действия которого спровоцировали масштабное ДТП в Кривом Роге, полиция объявила о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек, сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

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    Утром 17 апреля в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись легковое авто, маршрутка и автобус предприятия "Кривой Рог Арселлор Миттал". По последним данным, погибли 10 человек, еще более десятки людей пострадали.

    "Водителю Mazda вручили письменное уведомление о подозрении в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья его перевезли в больницу, где он находится под конвоем", — сказал Тракало в комментарии "Украинской правде".

    Полиция обещает в ближайшее время доставить водителя Mazda в суд для избрания меры пресечения.

    Напомним, по данным Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса.

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    Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении. Молодой человек утверждает, что его отец прибавил скорость, поскольку до отправления автобуса в Днепр оставалось порядка 10 минут.

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