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    Полиция раскрыла подробности о жертвах и виновнике ДТП в Кривом Роге

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    Масштабное ДТП в Кривом Роге (8)

    (обновлено: )137702
    Управление Национальной полиции в Днепропетровской области сообщает, что все погибшие оказались пассажирами маршрутки, в которую на скорости врезался автомобиль Mazda.
    Масштабная авария в Кривом Роге: погибли 7 человек
    Фото 1tv.kr.ua

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса, сообщает Управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

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    Утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли десять человек, еще более десяти пострадали.

    "Автобус принадлежит предприятию "Арселор Миттал" и во время столкновения пассажиров в нем не было — автобус как раз направлялся за окончившими смену рабочими. Водитель заводского автобуса получил серьезные травмы и госпитализирован. В больнице оказался и водитель маршрутки", — говорится в сообщении.

    Как рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги Mazda под управлением 67-летнего водителя, не пропустила маршрутку, которая после этого столкновения протаранила заводской автобус.

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    Водитель легкового авто получил незначительные травмы. Сейчас он задержан и с ним работают следователи. Водитель легковушки был трезв.

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