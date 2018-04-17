Полиция раскрыла подробности о жертвах и виновнике ДТП в Кривом Роге

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КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса, сообщает Управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли десять человек, еще более десяти пострадали.

"Автобус принадлежит предприятию "Арселор Миттал" и во время столкновения пассажиров в нем не было — автобус как раз направлялся за окончившими смену рабочими. Водитель заводского автобуса получил серьезные травмы и госпитализирован. В больнице оказался и водитель маршрутки", — говорится в сообщении.

Как рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги Mazda под управлением 67-летнего водителя, не пропустила маршрутку, которая после этого столкновения протаранила заводской автобус.

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Водитель легкового авто получил незначительные травмы. Сейчас он задержан и с ним работают следователи. Водитель легковушки был трезв.