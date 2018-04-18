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    ДТП в Кривом Роге. Полиция проверит техническое состояние маршруток

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    Масштабное ДТП в Кривом Роге (12)

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    Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев поручил проверить техническое состояние пассажирского транспорта и усилить контроль за соблюдением ПДД перевозчиками.
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Фото 1tv.kr.ua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Украине проверят техническое состояние пассажирского транспорта, заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, комментируя масштабное ДТП в Кривом Роге.

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    1tv.kr.ua
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    Во вторник утром, 17 апреля, в Кривом Роге автомобиль Днепропетровской области легковой автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус, двигавшийся во встречном направлении. По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли десять человек.

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    "Имеем ужасную трагедию в Кривом Роге. Мы должны обратить внимание на дорожно-транспортную инфраструктуру и сделать все, чтобы предупредить такие страшные случаи", – подчеркнул Князев, которого цитирует пресс-центр МВД.

    Глава Нацполиции поручил проверить техническое состояние пассажирского транспорта и усилить контроль за соблюдением ПДД перевозчиками.

    Кроме того, поставил задачу "немедленно разработать план комплексных действий по усилению профилактических мероприятий". Речь идет как о проверке технического состояния автобусов, на которых осуществляются пассажирские перевозки, так и о проверке разрешений и согласования маршрутов движения транспортных средств.

    Проверят перевозчиков и на соответствие всем необходимым требованиям законодательства.

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