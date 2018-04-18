ДТП в Кривом Роге. Полиция проверит техническое состояние маршруток

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КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Украине проверят техническое состояние пассажирского транспорта, заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, комментируя масштабное ДТП в Кривом Роге.

Во вторник утром, 17 апреля, в Кривом Роге автомобиль Днепропетровской области легковой автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус, двигавшийся во встречном направлении. По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли десять человек.

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"Имеем ужасную трагедию в Кривом Роге. Мы должны обратить внимание на дорожно-транспортную инфраструктуру и сделать все, чтобы предупредить такие страшные случаи", – подчеркнул Князев, которого цитирует пресс-центр МВД.

Глава Нацполиции поручил проверить техническое состояние пассажирского транспорта и усилить контроль за соблюдением ПДД перевозчиками.

Кроме того, поставил задачу "немедленно разработать план комплексных действий по усилению профилактических мероприятий". Речь идет как о проверке технического состояния автобусов, на которых осуществляются пассажирские перевозки, так и о проверке разрешений и согласования маршрутов движения транспортных средств.

Проверят перевозчиков и на соответствие всем необходимым требованиям законодательства.