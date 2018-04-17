Сын все рассказал. Всплыли детали жуткого ДТП в Кривом Роге

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КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Водитель легкового авто, который стал участником смертельной аварии в Кривом Роге, врезался в маршрутку, поскольку опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении, передает местное издание "Первый городской".

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Парень утверждает, что его отец прибавил скорость, поскольку молодой человек должен был уезжать в Днепр и до отправления оставалось порядка 10 минут.

По его словам, маршрутку не успели увидеть якобы из-за деревьев. Его отец был госпитализирован из-за травмы после удара об руль.

Мужчина проходит медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Несовершеннолетний пассажир серьёзно не пострадал.

Утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли десять человек, еще более десяти пострадали.