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    Сын все рассказал. Всплыли детали жуткого ДТП в Кривом Роге

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    Масштабное ДТП в Кривом Роге (9)

    (обновлено: )1965011
    Отец прибавил скорость, поскольку молодой человек должен был уезжать в Днепр и до отправления оставалось порядка 10 минут. Маршрутку не успели увидеть якобы из-за деревьев.
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Фото 0564.ua

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Водитель легкового авто, который стал участником смертельной аварии в Кривом Роге, врезался в маршрутку, поскольку опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении, передает местное издание "Первый городской".

    Опубликовано новое видео с места аварии в Кривом Роге. Видео
    Канал Первый Криворожский на Youtube
    Опубликовано новое видео с места аварии в Кривом Роге (18+)

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    Парень утверждает, что его отец прибавил скорость, поскольку молодой человек должен был уезжать в Днепр и до отправления оставалось порядка 10 минут.

    По его словам, маршрутку не успели увидеть якобы из-за деревьев. Его отец был госпитализирован из-за травмы после удара об руль.

    Мужчина проходит медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Несовершеннолетний пассажир серьёзно не пострадал.

    Утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли десять человек, еще более десяти пострадали.

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    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
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