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    Происшествия

    На Прикарпатье перевернулся рейсовый автобус, есть жертвы

    (обновлено: )10310
    В полиции сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автобуса, четверо пассажиров получили травмы, трое из них - дети.
    На месте ДТП в Ивано-Франковской области
    gk-press.if.ua

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Надвирнянском районе Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с фатальными последствиями.

    Как рассказали "Галицком корреспонденту" в полиции Закарпатской области, на трассе перевернулся рейсовый автобус.

    По предварительным данным, погиб водитель автобуса, четверо пассажиров получили травмы, трое из них — дети. Полиция устанавливает все обстоятельства.

    На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая должна изучить обстоятельства и установить детали смертельного ДТП.

    gk-press.if.ua
    На месте ДТП в Ивано-Франковской области

    Напомним, авария в Кривом Роге с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля Mazda произошла во вторник. В результате ДТП, по данным полиции, девять человек погибли и 21 пострадал. Возбуждено уголовное дело, задержан водитель легкового автомобиля.

     

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