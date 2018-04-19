На Прикарпатье перевернулся рейсовый автобус, есть жертвы

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Надвирнянском районе Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с фатальными последствиями.

Как рассказали "Галицком корреспонденту" в полиции Закарпатской области, на трассе перевернулся рейсовый автобус.

По предварительным данным, погиб водитель автобуса, четверо пассажиров получили травмы, трое из них — дети. Полиция устанавливает все обстоятельства.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая должна изучить обстоятельства и установить детали смертельного ДТП.

gk-press.if.ua На месте ДТП в Ивано-Франковской области

Напомним, авария в Кривом Роге с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля Mazda произошла во вторник. В результате ДТП, по данным полиции, девять человек погибли и 21 пострадал. Возбуждено уголовное дело, задержан водитель легкового автомобиля.