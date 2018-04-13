ГУ ГСЧС Винницкой области

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Вблизи села Сокол Винницкой области в пятницу, 13 апреля, в пассажирском автобусе возник пожар, сообщает ГУ ГСЧС Винницкой области.

ГУ ГСЧС Винницкой области Под Винницей сгорел дотла пассажирский автобус

"13 апреля в 14:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, возникшем в пассажирском автобусе вблизи с. Сокол Черновицкого района. Автобус двигался по маршруту Могилев Подольский — Вапнярка. Пожар локализован в 14:30, а ликвидирован в 14:36", — говорится в сообщении.

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

ГУ ГСЧС Винницкой области Под Винницей сгорел дотла пассажирский автобус

Как уточняется, ГСЧС задействовала в ликвидации пожара три человека личного состава и один спецавтомобиль.

Ранее сообщалось, что в Черкассах дотла сгорела фура.