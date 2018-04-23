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    Туристический автобус рухнул с моста в КНДР, десятки погибших - ТВ

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    По информации китайского телеканала, более 30 человек погибли после того, как автобус упал с моста в Корейской народно-демократической республике.
    Сотрудница полиции КНДР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Более 30 человек погибли после того, как туристический автобус упал с моста, сообщает китайский телеканал CGTN.

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    "Более 30 человек погибли после того, как автобус упал с моста в КНДР", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

    Других подробностей происшествия телеканал пока не приводит.

    Ранее сообщалось, что грузовик сбил насмерть велосипедистку и вылетел в реку в воскресенье в городе Борзна Черниговской области.

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