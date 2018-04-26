В Виннице водители автобусов на митинге требуют монетизировать льготы

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Виннице утром в четверг начался митинг автобусных перевозчиков, которые поддерживают монетизацию льгот за проезд в обшественном транспорте.

В акции принимают участие около 300 перевозчиков Винницкой области.

"Решение о монетизации льгот на проезд в общественном транспорте — это установление справедливости по отношению к нам, перевозчиков, поскольку до сих пор все тяготы так называемого социальной защиты, которые имеют право на бесплатный проезд, то ложился исключительно на плечи кучки предпринимателей. Государство, по нашему мнению, сделала честный и смелый шаг. И… уже начинаются движения, чтобы эту монетизацию если не отменить, то отсрочить. Мы пришли сюда, чтобы заверить, что "отката" назад не позволим", — заявил "Укринформу" председатель Винницкой объединенной Ассоциации перевозчиков Вячеслав Дарморос.

Митингующие ссылаются на то, что себестоимость перевозок резко возросла из-за увеличения размера минимальной зарплаты, стоимости горючего и запчастей.

Винницкие маршрутчики отмечают, что за предыдущие годы накоплены миллионные долги за бесплатные перевозки льготных категорий населения: средняя задолженность за перевозку на междугородном маршруте длиной 40 км, которые обслуживают 7-8 автобусов, достигает в среднем 1 млн грн.

Ранее глава Минсоцполитики Андрей Рева анонсировал, что в июле 2018 года Министерство социальной политики Украины внедряет систему монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и на проезд общественного транспорта.