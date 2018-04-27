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    На шахте в Кривом Роге произошла смертельная авария

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    По данным ГСЧС, накануне вечером в горных выработках горноспасатели обнаружили двух пострадавших: один находился в сознании, второй – в бессознательном состоянии.
    Каска
    RIA News Виталий Аньков

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Один горняк умер и один пострадал в результате аварии на шахте "Гвардейская" в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщила в пятницу Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    Накануне вечером поступил вызов от диспетчера шахты "Гвардейская" в городе Кривой Рог об аварии в шахте на глубине 1340 метров, на место происшествия прибыли спасатели.

    "В горных выработках горноспасатели обнаружили двух пострадавших… Один пострадавший находился в сознании, второй – в бессознательном состоянии", — говорится в сообщении.

    Первого пострадавшего достали на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи. Второму медицинские работники оказывали первую помощь, однако он скончался.

    Ночью авария была ликвидирована, добавили в ведомстве.

    Ранее крупный пожар произошел на территории шахты "Куйбышевская" в Донецке.

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