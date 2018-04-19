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    Общество

    Семерак о планах ДНР затопить шахту под Донецком: второй Чернобыль

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    Ополченцы самопровозглашенной ДНР планируют затопить шахту "Юнком" под Донецком, что, по мнению экспертов и экологов, грозит отравлением питьевой воды в регионе. Министр экологии Остап Семерак призывает не допустить "второго Чернобыля".
    Остап Семерак
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Затопление ополченцами шахты "Юнком" ("Юный комиссар") в Донецкой области несет серьезную угрозу для экологической безопасности не только Украины, но и соседних стран, заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает пресс-служба ведомства.

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    Ранее сообщалось, что ополченцы самопровозглашенной ДНР планируют затопить шахту "Юнком" под Донецком, что, по мнению экспертов и экологов, грозит отравлением питьевой воды в регионе из-за радиации, оставшейся в шахте.

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    "Планами боевиков обескуражены не только эксперты-атомщики, но и международные организации, ответственные за безопасность в регионе. Я проинформировал европейских парламентариев об этой чрезвычайной ситуации, где настаивал о внесении этого вопроса во всем переговорные группы по урегулированию ситуации на Донбассе и, в частности, на допуске представителей миссии ОБСЕ для осуществления экологического мониторинга на "Юнкоме", — подчеркнул Семерак.

    Радіо Свобода
    Законсервированная шахта "Юный коммунар" в Донецкой области

    "То, во что "играют" боевики, является ничем иным, как терроризмом и политическим шантажом, который ставит под угрозу самое дорогое, что есть у человека — его жизнь. Это за пределами нормального человеческого восприятия. Наша общая с международным сообществом задача — не допустить радиационной катастрофы", — отметилминистр.

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    По его словам, ситуация с "Юнкомом" — "ужасный пример того, что экологические проблемы действительно не имеют карт и границ".

    "Мы также должны понимать, что на неподконтрольных территориях, кроме "Юнкома", есть еще 35 неработающих шахт, затопление которых только углубит уже имеющий экологический кризис на Донбассе… Наша общая задача с международными партнерами — не допустить второго Чернобыля на Донбассе", — добавил Семерак.

    Он также напомнил, что в прошлом году ОБСЕ провела предварительный мониторинг экологической ситуации. Тогда эксперты утверждали, что затопление ряда шахт может влиять на состояние подземных вод по всей территории Донецкой и Луганской областей и за их пределами. Последующее же затопление шахт может влиять на уровень грунтовых вод, вызвать проседание грунтов, что может привести к разрушению промышленных и инфраструктурных объектов, газо- и водопроводов.

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