Очередное "перемирие" в Донбассе сорвано обстрелами

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

Жители прифронтовых населенных пунктов Донбасса ежедневно переживают новые обстрелы, страдания людей не в состоянии прекратить ни одно перемирие. Накануне под удар запрещенной Минскими договоренностями тяжелой артиллерии снова попали жилые кварталы в Докучаевске и Горловке, в очередной раз зафиксированы попадания боеприпасов в частные и многоквартирные дома, а также по объектам гражданской инфраструктуры. По данным властей самопровозглашенной Донецкой народной республики только в понедельник, 16 апреля, по городам и поселкам ДНР было выпущено более сотни мин и снарядов.

"Обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной.<…> На Горловском направлении варварскому обстрелу подверглись районы шести населенных пунктов.<…> В ходе обстрела Докучаевска, получили повреждения восемь квартир в многоквартирных домах по улице Ленина, Ватутина и Центральной. Также по уточненным данным в результате обстрела 14 апреля повреждены три квартиры в жилых домах в Ясиноватой.<…> Вчера, когда мирные жители Горловки пришли на кладбище в Зайцево помянуть своих усопших близких в поминальное воскресенье, враг нанес удар из автоматических гранатометов. Отдельно хотелось бы отметить, что корректировка огня велась с использованием БПЛА, который по окончанию обстрела скрылся на территории, подконтрольной ВСУ. Это произошло в 12 часов дня, когда на кладбище находилось около 700 человек. Люди успели укрыться, никто не пострадал", — заявили в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Боевые действия с применением тяжелых орудий в Донбассе, к сожалению, не прекращаются, жители районов прилегающих к линии разграничения продолжают сообщать о пугающих раскатистых залпах и разрывах. По словам горожан, положение усугубляется тем, что обстрелы происходят не только ночью, но и днем, когда люди идут на работу, а дети находятся в детских садах и школах, куда в любой момент могут угодить боеприпасы. Безусловно, ситуация в прифронтовых городах и поселках явно балансирует на грани. Из-за близости к линии фронта каждый день там существует большая угроза массовой гибели мирного населения, но люди давно выживают по принципу "авось".

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Сообщения жителей Докучаевска о последних обстрелах города

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Отметим, что с 30 марта 2018 года, в Донбассе действует так называемое "пасхальное перемирие", договоренность о котором была достигнута Трехсторонней контактной группой в Минске.

В то же время, несмотря на подписанный документ, добиться устойчивого режима прекращения огня в регионе сторонам вооруженного конфликта не удалось. Так, по данным уполномоченного по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике с начала "пасхального перемирия" на территории ДНР ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили, по меньшей мере, 17 человек, погибли минимум четверо граждан. В дни "перемирия" о провокациях со стороны ополченцев и потерях в рядах украинских военнослужащих на Донбассе регулярно заявляли и в Киеве.

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