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    Остап Семерак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 78
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    Лось
    В Украине лось включен в Красную книгу
    10:48 21.12.2017
    96
    Министр экологии Остап Семерак подписал указ о внесении этого животного в Красную книгу. Ранее был запрещен отстрел лосей, несмотря на выданные лимиты.
    Дым из труб. Архивное фото
    Из-за экологии в Украине каждые два часа умирают люди
    08:19 23.10.2017
    560
    На фоне новостей о войне с экологическим беспределом в Китае ситуация с окружающей средой в Украине шокирует. Из-за плохой экологии каждые 2 часа в Украине умирают три человека, а ежегодно - более 13 тысяч украинцев.
    Мусор на улицах Львова
    Министр посоветовал украинцам готовиться к росту еще одного тарифа
    06:28 17.10.2017
    2357
    По мнению экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, украинцам стоит готовиться к росту сбора на вывоз мусора. Он также добавил, что ни один город страны не готов сортировать отходы.
    Автомобили. Архивное фото
    Из-за нового налога автолюбители пересядут на троллейбус - экономист
    04:09 29.09.2017
    8264
    Экономист Центра социально-экономических исследований "Case Украина" Владимир Дубровский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что поступления в бюджет от эконалога для водителей будут незначительными.
    Предупредительный знак Вход воспрещен. Архивное фото
    На вывоз радиоактивных отходов с киевского завода отвели семь лет
    17:22 01.08.2017
    234
    По словам Остапа Семерака, проект по вывозу радиоактивных отходов со спецкомбината государственной корпорации "Украинское государственное объединение "Радон" прорабатывается киевской властью.
    Зона отчуждения
    В Чернобыле собираются строить солнечную электростанцию за $1,25 млрд
    14:28 08.07.2017
    551
    Согласно информации, французская компания обратилась к украинскому правительству после того, как оно объявило о намерении развивать возобновляемые источники энергии в Чернобыле.
    Остап Семерак
    В Донбассе началась инвентаризация объектов, несущих экологическую угрозу
    19:38 01.07.2017
    410Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Согласно информации, крайне сложной в Донбассе остается ситуация с состоянием и качеством воды. Из 113 водозаборов подземных вод около полусотни – загрязнены.
    Остап Семерак
    Чернобыль инвестиции за 30 лет поглотил как черная дыра — Семерак
    14:05 29.06.2017
    342
    Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в эфире "ГС" сообщил о планах использования зоны отчуждения, в частности о создании парка солнечной энергетики на базе инфраструктуры ЧАЭС.
    Хранилище облученного ядерного топлива. Архивное фото
    Здравствуй, и прощайте все! Около Киева построят ядерный могильник
    18:59 08.06.2017
    3289
    Кабмин без обсуждения таки решил построить ядерный могильник в 100 км от Киева. Власти уверяют, что он не несет угрозы жителям и позволит отказаться от услуг РФ по утилизации отходов. Но местные жители и экологи не на шутку обеспокоены.
    Остап Семерак
    Ликвидация экоинспекции. Что дальше?
    18:26 01.06.2017
    594
    Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак в эфире "ГС" прокомментировал, почему госэкоинспекция погрязла в коррупции, и как будет работать новая структура - природоохранная служба.
    Установка арки над четвертым энергоблоком ЧАЭС
    В зоне ЧАЭС строят хранилище отработанного ядерного топлива
    16:19 27.04.2017
    258Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщил, что экологическое воздействие хранилища отработанного ядерного топлива будет значительно ниже установленных на сегодня допустимых уровней.
    Остап Семерак
    Министр экологии: Украина начинает страдать от нехватки воды
    08:49 28.03.2017
    681
    Как сообщается, в Украине не осталось ни одного озера или реки, где качество воды было бы на уровне первого класса. Остап Семерак добавил, что за такое халатное отношение к природным ресурсам ни одно предприятие в Украине не понесло наказания.
    Остап Семерак
    В Украине на 25 лет запрещен отстрел лося
    04:22 04.02.2017
    193
    Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак подчеркнул, что Украина опоздала на 20 - 30 лет с мораторием на охоту на лосей популяция которых резко сокращается.
    Сотрудник закрывает ворота на входе в зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, 21 апреля 2015
    Власти начали принимать заявки на землю в ЧАЭС под солнечные электростанции
    00:51 16.12.2016
    591Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    По сообщению Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, ведомством объявлено о начале приема заявок на получение в пользование земельных участков для строительства объектов солнечной генерации от заинтересованных инвесторов.
    Остап Семерак
    Семерак: аннулированы лицензии 40 предприятиям, работающим с опасными отходами
    20:05 14.12.2016
    69
    В Минэкологии сообщили, что за три месяца аннулированы лицензии 40 предприятиям, которые работали с опасными отходами, проверки таких предприятий продолжаются.
    Семерак: в Украине более 30 тыс свалок. Видео
    Семерак: в Украине более 30 тыс свалок 
    12:27 09.12.2016
    80Невыносимый мусор Львова
    В Украине в настоящее время насчитывается более 30 тысяч свалок отходов, однако из них официально идентифицированы только 6 тысяч, заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в ходе "Часа вопросов к правительству" на заседании Верховной Рады.
    Руководитель общественной организации Украина без мусора Евгения Аратовская.
    Эксперт о проверках Минэкологии компаний-утилизаторов опасных отходов
    13:58 24.11.2016
    221Невыносимый мусор Львова
    Руководитель ОО "Украина без мусора" Евгения Аратовская заявила, что процедура выдачи лицензии на утилизацию отходов от Минэкологии противоречивая, поскольку право на проверку лицензиата имеет другое министерство.
    Остап Семерак
    Закрытие аркой 4 энергоблока ЧАЭС начнут в ближайшее время - Семерак
    13:20 10.11.2016
    303Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Новое современное сооружение призвано заменить старое бетонное укрытие, которое было установлено сразу после аварии в 1986 году. В сооружении арки в самых активных фазах строительства было задействовано до 1200 человек.
    Остап Семерак
    Украина подсчитает экологический ущерб в Крыму и Донбассе - министр
    06:33 28.10.2016
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    По словам Остапа Семерака, подсчитать ущерб, нанесенный экологии в Донбассе и на Крымском полуострове, тяжело хотя бы в связи с тем, что нет доступа к обозначенным территориям.
    Сортировка и утилизация бытовых отходов. Архивное фото
    Семерак создаст интерактивную карту мусорных свалок
    12:49 28.07.2016
    96Невыносимый мусор Львова
    По словам министра экологии и природных ресурсов, ведомство уже начало интвентаризацию всех свалок, которые есть в Украине, разрабатывается интерактивная карта.
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