На фоне новостей о войне с экологическим беспределом в Китае ситуация с окружающей средой в Украине шокирует. Из-за плохой экологии каждые 2 часа в Украине умирают три человека, а ежегодно - более 13 тысяч украинцев.
Экономист Центра социально-экономических исследований "Case Украина" Владимир Дубровский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что поступления в бюджет от эконалога для водителей будут незначительными.
Кабмин без обсуждения таки решил построить ядерный могильник в 100 км от Киева. Власти уверяют, что он не несет угрозы жителям и позволит отказаться от услуг РФ по утилизации отходов. Но местные жители и экологи не на шутку обеспокоены.
Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщил, что экологическое воздействие хранилища отработанного ядерного топлива будет значительно ниже установленных на сегодня допустимых уровней.
Как сообщается, в Украине не осталось ни одного озера или реки, где качество воды было бы на уровне первого класса. Остап Семерак добавил, что за такое халатное отношение к природным ресурсам ни одно предприятие в Украине не понесло наказания.
По сообщению Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, ведомством объявлено о начале приема заявок на получение в пользование земельных участков для строительства объектов солнечной генерации от заинтересованных инвесторов.
В Украине в настоящее время насчитывается более 30 тысяч свалок отходов, однако из них официально идентифицированы только 6 тысяч, заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в ходе "Часа вопросов к правительству" на заседании Верховной Рады.
Руководитель ОО "Украина без мусора" Евгения Аратовская заявила, что процедура выдачи лицензии на утилизацию отходов от Минэкологии противоречивая, поскольку право на проверку лицензиата имеет другое министерство.
Новое современное сооружение призвано заменить старое бетонное укрытие, которое было установлено сразу после аварии в 1986 году. В сооружении арки в самых активных фазах строительства было задействовано до 1200 человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".