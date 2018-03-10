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    Евгения Аратовская

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Руководитель общественной организации Украина без мусора Евгения Аратовская.
    Эксперт о проверках Минэкологии компаний-утилизаторов опасных отходов
    13:58 24.11.2016
    221Невыносимый мусор Львова
    Руководитель ОО "Украина без мусора" Евгения Аратовская заявила, что процедура выдачи лицензии на утилизацию отходов от Минэкологии противоречивая, поскольку право на проверку лицензиата имеет другое министерство.
    Мусор. Архивное фото
    Эксперт: Сейчас нет программы, которая бы обучала сортировке отходов
    12:27 28.10.2016
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    Эксперт Евгения Аратовская заявила, что закрытие полигона в Подгорцах не решит проблему с мусором, нужно вырабатывать другой подход к обращению с отходами и принимать законодательство для регулирования этой сферы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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