Руководитель ОО "Украина без мусора" Евгения Аратовская заявила, что процедура выдачи лицензии на утилизацию отходов от Минэкологии противоречивая, поскольку право на проверку лицензиата имеет другое министерство.
Эксперт Евгения Аратовская заявила, что закрытие полигона в Подгорцах не решит проблему с мусором, нужно вырабатывать другой подход к обращению с отходами и принимать законодательство для регулирования этой сферы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".