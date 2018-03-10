В пятницу на допрос в ГПУ явились бывший вице-премьер-министр, заместитель председателя ВО "Свобода" Александр Сыч, зампредседателя партии Олег Панькевич и председатель партийного суда "Свободы" Игорь Янкив. К зданию ГПУ также прибыл лидер партии Олег Тягнибок.
Обыски у представителей ВО "Свободы", в прошлом - народных депутатов, вызвали в украинском обществе как немалый интерес, так и множество вопросов, ведь ГПУ проверяет их на причастность к расстрелу "Небесной сотни".
На заседании Кабинета министров Украины 5 ноября премьер-министр анонсировал, что в стране ускорится процесс создания общественного телевидения. Однако в итоге члены правительства так и не утвердили соответствующее постановление.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".