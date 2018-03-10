наверх
10.03.201811:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Александр Сыч

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Олег Тягнибок возле Главного следственного управления ГПУ
    Фотоитоги 16 октября: допрос лидеров "Свободы" и гибель мигрантов у берегов Греции (18+) 
    18:26 16.10.2015
    207
    В пятницу на допрос в ГПУ явились бывший вице-премьер-министр, заместитель председателя ВО "Свобода" Александр Сыч, зампредседателя партии Олег Панькевич и председатель партийного суда "Свободы" Игорь Янкив. К зданию ГПУ также прибыл лидер партии Олег Тягнибок.
    Олег Тягнибок
    Лидеры "Свободы" перед допросом у здания ГПУ 
    12:51 16.10.2015
    103
    Следователи Генеральной прокуратуры Украины провели допрос трех руководителей ВО "Свобода" в связи с расследованием уголовного дела о расстрелах на Майдане.
    Александр Сыч
    ГПУ завершила допрос зампреда "Свободы" Сыча
    11:46 16.10.2015
    39
    Как сообщил Александр Сыч, следователей ГПУ интересовали детали событий 20 февраля минувшего года на Майдане Незалежности в Киеве. Пока что в ГПУ не сообщили, будет ли Сыч вызван на повторный допрос.
    Ситуация у Главного следственного управления ГПУ, где будут допрошены свободовцы
    Трое "свободовцев" прибыли на допрос в ГПУ по делу о расстреле Майдана
    10:54 16.10.2015
    492Дело Ефремова. Первый пошел?
    Тягнибок также находится у здания. Он не исключает, что вызовы на допрос и обыски у "свободовцев" - подготовка почвы "для возвращения Януковича в Украину".
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    "Свобода" и расстрел "Небесной сотни". Генпрокуратура назначила виновных?
    18:14 13.10.2015
    2100Дело Ефремова. Первый пошел?
    Обыски у представителей ВО "Свободы", в прошлом - народных депутатов, вызвали в украинском обществе как немалый интерес, так и множество вопросов, ведь ГПУ проверяет их на причастность к расстрелу "Небесной сотни".
    ГПУ выложила видео допроса троих свободовцев
    В ГПУ рассказали о допросе троих "свободовцев" по делу Евромайдана 
    13:53 13.10.2015
    372
    Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что в ведомстве проверяют информацию относительно возможной стрельбы из отеля "Украина" 20 февраля.
    Митинг ВО Свобода. Архивное фото
    Обыски у членов "Свободы" не связаны с делом о Майдане - ГПУ
    14:13 12.10.2015
    140
    Помощник генпрокурора Украины Владислав Куценко сообщил, что на сегодняшний день члены партии "Свобода" Александр Сыч, Игорь Янкив и Олег Панькевич не являются подозреваемыми.
    Александр Сыч. Архивное фото
    У экс-вице-премьера Сыча при обыске изъяли пистолет - "Свобода"
    13:59 12.10.2015
    649Дело Ефремова. Первый пошел?
    Обыск проводился согласно решению Печерского районного суда Киева. По данным пресс-службы партии, он начался около 07:00 и продолжался почти до 10:00. Изъята также флешка.
    Александр Сыч
    Экс-вице-премьер Сыч заявил, что силовики проводят у него обыск из-за Майдана
    09:13 12.10.2015
    679
    Экс-вице-премьер отметил, что проводящие обыск предъявили документы о том, что обыск осуществляется в связи с событиями на Майдане в 2014 году. Разрешение на обыск было предоставлено судом.
    Работа телекомпании. Архивное фото
    Общественное телевидение Украины: идея Яценюка, деньги народные
    15:24 08.11.2014
    1858
    На заседании Кабинета министров Украины 5 ноября премьер-министр анонсировал, что в стране ускорится процесс создания общественного телевидения. Однако в итоге члены правительства так и не утвердили соответствующее постановление.
    Рада. Архивное фото
    Кабмин закрыт – все ушли на выборы
    12:48 09.10.2014
    339Выборы в парламент 2014
    При всей непохожести предвыборных программ все партии, представленные в Кабинете министров, преследуют на выборах-2014 одну общую цель: спасти завоевания.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны