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    Олег Панькевич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Олег Тягнибок возле Главного следственного управления ГПУ
    Фотоитоги 16 октября: допрос лидеров "Свободы" и гибель мигрантов у берегов Греции (18+) 
    18:26 16.10.2015
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    В пятницу на допрос в ГПУ явились бывший вице-премьер-министр, заместитель председателя ВО "Свобода" Александр Сыч, зампредседателя партии Олег Панькевич и председатель партийного суда "Свободы" Игорь Янкив. К зданию ГПУ также прибыл лидер партии Олег Тягнибок.
    Ситуация у Главного следственного управления ГПУ, где будут допрошены свободовцы
    Трое "свободовцев" прибыли на допрос в ГПУ по делу о расстреле Майдана
    10:54 16.10.2015
    492Дело Ефремова. Первый пошел?
    Тягнибок также находится у здания. Он не исключает, что вызовы на допрос и обыски у "свободовцев" - подготовка почвы "для возвращения Януковича в Украину".
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    "Свобода" и расстрел "Небесной сотни". Генпрокуратура назначила виновных?
    18:14 13.10.2015
    2100Дело Ефремова. Первый пошел?
    Обыски у представителей ВО "Свободы", в прошлом - народных депутатов, вызвали в украинском обществе как немалый интерес, так и множество вопросов, ведь ГПУ проверяет их на причастность к расстрелу "Небесной сотни".
    ГПУ выложила видео допроса троих свободовцев
    В ГПУ рассказали о допросе троих "свободовцев" по делу Евромайдана 
    13:53 13.10.2015
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    Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что в ведомстве проверяют информацию относительно возможной стрельбы из отеля "Украина" 20 февраля.
    Митинг ВО Свобода. Архивное фото
    Обыски у членов "Свободы" не связаны с делом о Майдане - ГПУ
    14:13 12.10.2015
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    Помощник генпрокурора Украины Владислав Куценко сообщил, что на сегодняшний день члены партии "Свобода" Александр Сыч, Игорь Янкив и Олег Панькевич не являются подозреваемыми.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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