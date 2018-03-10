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    Игорь Янкив

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Олег Тягнибок возле Главного следственного управления ГПУ
    Фотоитоги 16 октября: допрос лидеров "Свободы" и гибель мигрантов у берегов Греции (18+) 
    18:26 16.10.2015
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    В пятницу на допрос в ГПУ явились бывший вице-премьер-министр, заместитель председателя ВО "Свобода" Александр Сыч, зампредседателя партии Олег Панькевич и председатель партийного суда "Свободы" Игорь Янкив. К зданию ГПУ также прибыл лидер партии Олег Тягнибок.
    Ситуация у Главного следственного управления ГПУ, где будут допрошены свободовцы
    Трое "свободовцев" прибыли на допрос в ГПУ по делу о расстреле Майдана
    10:54 16.10.2015
    492Дело Ефремова. Первый пошел?
    Тягнибок также находится у здания. Он не исключает, что вызовы на допрос и обыски у "свободовцев" - подготовка почвы "для возвращения Януковича в Украину".
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    "Свобода" и расстрел "Небесной сотни". Генпрокуратура назначила виновных?
    18:14 13.10.2015
    2100Дело Ефремова. Первый пошел?
    Обыски у представителей ВО "Свободы", в прошлом - народных депутатов, вызвали в украинском обществе как немалый интерес, так и множество вопросов, ведь ГПУ проверяет их на причастность к расстрелу "Небесной сотни".
    ГПУ выложила видео допроса троих свободовцев
    В ГПУ рассказали о допросе троих "свободовцев" по делу Евромайдана 
    13:53 13.10.2015
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    Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что в ведомстве проверяют информацию относительно возможной стрельбы из отеля "Украина" 20 февраля.
    Митинг ВО Свобода. Архивное фото
    Обыски у членов "Свободы" не связаны с делом о Майдане - ГПУ
    14:13 12.10.2015
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    Помощник генпрокурора Украины Владислав Куценко сообщил, что на сегодняшний день члены партии "Свобода" Александр Сыч, Игорь Янкив и Олег Панькевич не являются подозреваемыми.
    Правоохранители во время обыска. Архивное фото
    "Свободовец" заявил, что силовики при обыске выломали дверь его квартиры
    13:26 12.10.2015
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    По словам Янкива, в тот момент в квартире находилась только его мать. Он также добавил, что обыск осуществляться в связи с делом о событиях на Майдане Незалежности 2014 года.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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