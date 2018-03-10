В пятницу на допрос в ГПУ явились бывший вице-премьер-министр, заместитель председателя ВО "Свобода" Александр Сыч, зампредседателя партии Олег Панькевич и председатель партийного суда "Свободы" Игорь Янкив. К зданию ГПУ также прибыл лидер партии Олег Тягнибок.
Обыски у представителей ВО "Свободы", в прошлом - народных депутатов, вызвали в украинском обществе как немалый интерес, так и множество вопросов, ведь ГПУ проверяет их на причастность к расстрелу "Небесной сотни".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.