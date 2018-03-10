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    Свобода

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 125
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    Дмитрий Гордон. Архивное фото
    Гордон похвастался тем, как львовяне "наказали" титушек из "Свободы"
    06:19 07.03.2018
    10685Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Журналист Дмитрий Гордон накануне выступления во Львове утверждал, что ему поступают многочисленные угрозы. По его словам, львовяне не испугались и "высказали свое отношение к "активистам" от "Свободы" аншлагом".
    Ирина Билык. Архивное фото
    Ура-патриоты против Билык. Радикалы готовятся к выборам
    19:56 06.03.2018
    1268Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По мнению политолога Руслана Бортника, активность националистов вокруг концерта певицы Ирины Билык связана с желанием пропиариться накануне предстоящих выборов.
    Олег Тягнибок
    Тягнибок заподозрил Польшу в подготовке захвата части Украины
    11:51 08.02.2018
    3861Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что "фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что, возможно, будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к стране".
    В Киеве прошло Факельное шествие в честь Бандеры. Архивное фото
    Скоро власть будет укрощать буйных "правых" - Якубин
    16:10 02.01.2018
    1126Радикальный экстремизм охватил Украину
    По мнению политического эксперта Алексея Якубина, неугодные власти националисты будут объявлены "рукой Кремля", с патриотами из числа лояльных продолжат сотрудничество.
    Флаг Свободы
    НАПК настаивает на конфискации у "Свободы" более 2,3 млн грн
    15:35 01.09.2017
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    По данным антикоррупционного бюро, в отчете и банковских выписках политической партии "Свобода" обнаружены несоответствия между фамилиями лиц, осуществлявших денежные взносы.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Тернополе трагически погиб депутат ВО "Свобода"
    18:13 26.08.2017
    1634
    По информации тернопольских СМИ, член Всеукраинского объединения "Свобода" Владимир Стаюра трагически погиб на воде. Другие подробности пока что неизвестны.
    Протест Нацкорпуса, созданного на базе Азова, возле отделения Сбербанка России в Киеве
    "Нацкорпус" и "Свобода" пригрозили российскому бизнесу новой блокадой
    13:57 25.07.2017
    1829
    По словам внефракционного депутата Рады Олега Петренко, активисты после обсуждения с общественностью планируют составлять списки российских компаний, работа которых будет блокироваться.
    Неизвестные бросили коктейль Молотова в офис националистической партии «Свобода» во Львове
    "Антиукраинские силы поднимают голову". "Свобода" заявила об атаке на офис во Львове
    15:24 10.05.2017
    733Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Глава городской партийной ячейки Любомир Мельничук сообщил, что на партийный офис напали ночью - в помещение бросили "коктейль Молотова". По его словам, помещение чудом не загорелось.
    Спецназ вывел главу николаевских афганцев Юрия Соловья в скорую
    Атака "Свободы" и "Азова" на "афганцев" в Николаеве: в ситуацию вмешался спецназ 
    15:09 10.05.2017
    3556Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Члены партий ВО "Свобода" и "Национальный корпус", созданной на базе "Азова", а также ветераны АТО устроили драку в офисе Николаевского областного союза воинов-интернационалистов и запаса. Лидера "афганцев" Юрия Соловья под охраной спецназовцев вывели из здания.
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    Блокирование националистами "Сбербанка" в Ровно 
    17:08 13.04.2017
    327Уход российских банков из Украины
    Как сообщил координатор "Национального корпуса" в Ровенской области Игорь Сухой, акция была организована в рамках подписанного представителями "Правого сектора", "свободы" и "национального корпуса" манифеста об объединении усилий.
    У Рады протестуют против изменений в Трудовом кодексе
    "Правый сектор" и ЛГБТ активисты протестовали против изменений в Трудовом кодексе 
    17:35 11.04.2017
    646"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    В Киеве возле Верховной Рады проходил пикет ЛГБТ активистов, "Правого сектора" и партии "Свободы" против изменений в Трудовом кодексе. Участники акции заявляют, что новые изменения в Трудовом кодексе уменьшают права профсоюзов, отстаивающих интересы рабочих.
    Адвокат Вита Шаблий. Архивное фото
    В Ровенской области застрелили адвоката и ранили экс-начальника МВД области
    06:28 02.04.2017
    1811
    По информации полиции, 43-летняя адвокат Вита Шаблий скончалась от полученных травм. Во время стрельбы также ранили "свободовца" Вячеслава Чайку, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции.
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Манифест националистов: требования и реальность
    18:25 16.03.2017
    3219
    Националисты требуют "признать Российскую Федерацию государством-агрессором на всех уровнях мировой дипломатии", прекратить работу российского бизнеса в Украине и применить санкции против российского капитала, товаров и услуг.
    Андрей Золотарев
    Манифест националистов. На хуторе вспомнили о ядерном статусе - Золотарев
    17:45 16.03.2017
    1587
    Подписание "Национального манифеста" и объявление правыми силами об объединении усилий следует рассматривать в контексте высоко вероятных досрочных парламентских выборов, считает политолог Андрей Золотарев.
    Свобода провела акцию протеста под Министерством юстиции
    "Свобода" пикетировала Минюст, требуя уволить замминистра 
    14:48 30.11.2016
    225Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Акцию протеста провели активисты ВО "Свобода" и народные депутаты с требованием привлечь к ответственности заместителя министра юстиции по евроинтеграции Сергея Петухова под зданием Министерства юстиции в среду.
    Свобода провела акцию протеста под Министерством юстиции
    "Свободовцы" пикетируют здание Минюста в Киеве
    12:00 30.11.2016
    691Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    "Свободовцы" проводят пикет Министерства с требованием наказать заместителя главы ведомства Сергея Петухова, который ранее заявил, что Киев мог бы взять на себя добровольную квоту европейских стран на расселение мигрантов в обмен на безвизовый режим с ЕС.
    Протест Свободы под КСУ во время рассмотрения языкового закона
    Митинг "Свободы" против "языкового закона" и "русификации" 
    11:14 17.11.2016
    876Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В акции возле Конституционного суда Украины принимают участие около 30 человек. Они требуют отмены этого закона, так как считают, что это якобы ведёт к "русификации" Украины.
    Жесткое задержание свободовцев, пытавшихся сорвать концерт Потапа в Киеве
    Жесткое задержание "свободовцев", пытавшихся сорвать концерт Потапа в Киеве 
    22:49 16.11.2016
    4946Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как уточнил представитель правоохранительных органов на видео, сорвать концерт исполнителей Потапа и Насти Каменских пытались люди с флагами ВО "Свобода".
    Марш славы героев в Киеве, организованного Свободой в годовщину создания УПА
    Митинг "Свободы": "Хватит фейковых реформ от фейковых реформаторов"
    19:23 14.10.2016
    1217Праздничные марши. "Азов", "Свобода" и День защитника
    Специальный корреспондент Голоса Столицы Александр Ивасивка побывал на марше патриотических организаций и рассказал, под какими лозунгами на улицы столицы вышли представители "Свободы".
    Дымовые шашки и файеры на Марше славы героев в Киеве, организованного Свободой
    Марш в годовщину УПА: флаги "Свободы", файеры, дымовые шашки 
    18:47 14.10.2016
    537Праздничные марши. "Азов", "Свобода" и День защитника
    Около 3 тысяч членов националистической партии "Свобода" и Организации украинских националистов провели шествие по случаю 74-й годовщины создания Украинской повстанческой армии и Дня защитника Украины в Киеве.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Дмитрий Гордон. Архивное фото
    Гордон похвастался тем, как львовяне "наказали" титушек из "Свободы"
    06:19 07.03.2018
    10685
    Журналист Дмитрий Гордон накануне выступления во Львове утверждал, что ему поступают многочисленные угрозы. По его словам, львовяне не испугались и "высказали свое отношение к "активистам" от "Свободы" аншлагом".
    Олег Тягнибок
    Тягнибок заподозрил Польшу в подготовке захвата части Украины
    11:51 08.02.2018
    3861
    Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что "фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что, возможно, будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к стране".
    Ирина Билык. Архивное фото
    Ура-патриоты против Билык. Радикалы готовятся к выборам
    19:56 06.03.2018
    1268
    По мнению политолога Руслана Бортника, активность националистов вокруг концерта певицы Ирины Билык связана с желанием пропиариться накануне предстоящих выборов.
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