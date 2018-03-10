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По информации полиции, 43-летняя адвокат Вита Шаблий скончалась от полученных травм. Во время стрельбы также ранили "свободовца" Вячеслава Чайку, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции.