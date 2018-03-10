Журналист Дмитрий Гордон накануне выступления во Львове утверждал, что ему поступают многочисленные угрозы. По его словам, львовяне не испугались и "высказали свое отношение к "активистам" от "Свободы" аншлагом".
Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что "фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что, возможно, будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к стране".
Члены партий ВО "Свобода" и "Национальный корпус", созданной на базе "Азова", а также ветераны АТО устроили драку в офисе Николаевского областного союза воинов-интернационалистов и запаса. Лидера "афганцев" Юрия Соловья под охраной спецназовцев вывели из здания.
Как сообщил координатор "Национального корпуса" в Ровенской области Игорь Сухой, акция была организована в рамках подписанного представителями "Правого сектора", "свободы" и "национального корпуса" манифеста об объединении усилий.
В Киеве возле Верховной Рады проходил пикет ЛГБТ активистов, "Правого сектора" и партии "Свободы" против изменений в Трудовом кодексе. Участники акции заявляют, что новые изменения в Трудовом кодексе уменьшают права профсоюзов, отстаивающих интересы рабочих.
По информации полиции, 43-летняя адвокат Вита Шаблий скончалась от полученных травм. Во время стрельбы также ранили "свободовца" Вячеслава Чайку, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции.
Националисты требуют "признать Российскую Федерацию государством-агрессором на всех уровнях мировой дипломатии", прекратить работу российского бизнеса в Украине и применить санкции против российского капитала, товаров и услуг.
Подписание "Национального манифеста" и объявление правыми силами об объединении усилий следует рассматривать в контексте высоко вероятных досрочных парламентских выборов, считает политолог Андрей Золотарев.
Акцию протеста провели активисты ВО "Свобода" и народные депутаты с требованием привлечь к ответственности заместителя министра юстиции по евроинтеграции Сергея Петухова под зданием Министерства юстиции в среду.
"Свободовцы" проводят пикет Министерства с требованием наказать заместителя главы ведомства Сергея Петухова, который ранее заявил, что Киев мог бы взять на себя добровольную квоту европейских стран на расселение мигрантов в обмен на безвизовый режим с ЕС.
Около 3 тысяч членов националистической партии "Свобода" и Организации украинских националистов провели шествие по случаю 74-й годовщины создания Украинской повстанческой армии и Дня защитника Украины в Киеве.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Журналист Дмитрий Гордон накануне выступления во Львове утверждал, что ему поступают многочисленные угрозы. По его словам, львовяне не испугались и "высказали свое отношение к "активистам" от "Свободы" аншлагом".
Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что "фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что, возможно, будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к стране".