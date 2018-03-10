Как отметил президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) Украины Леонид Костюченко, протестующие "нарушают международные договоры и принципы ВТО относительно свободного транзита товаров".
Генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Петр Главацкий отметил, что ущерб от блокирования транзита фур для Украины значительный, как экономический, так и моральный.
Представители Ассоциации международных перевозчиков Украины во вторник провели митинг возле здания Министерства инфраструктуры Украины с требованием возобновить регулярные транзитные перевозки по территории РФ.
Ассоциация международных перевозчиков Украины сообщила, что из-за не решения Кабмином вопроса восстановления транзитных перевозок украинскими перевозчиками по территории РФ, у здания министерства инфраструктуры запланировано проведение предупредительной акции.
При принятии к таможенному оформлению книжек международных дорожных перевозок, выданных российским перевозчикам, таможенные органы Украины ввели дополнительные требования к гарантиям уплаты таможенных платежей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".