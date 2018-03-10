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    Ассоциация международных автомобильных перевозчиков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Российские фуры. архивное фото
    РФ получила разрешения Украины на перевозки транзитных грузов
    10:31 27.04.2016
    704Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    От украинской стороны получены на 2016 год разрешения для перевозки грузов в/из третьих стран, сообщила пресс-служба Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.
    Фуры с российскими номерами
    Ассоциация перевозчиков Украины призвала "Свободу" сесть за стол переговоров
    19:56 27.02.2016
    2754Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Как отметил президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) Украины Леонид Костюченко, протестующие "нарушают международные договоры и принципы ВТО относительно свободного транзита товаров".
    Фура с российскими номерами возле Одессы. Архивное фото
    Украинские фуры через РФ проезжают 35 тысяч раз в год - эксперт
    00:48 26.02.2016
    375Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Петр Главацкий отметил, что ущерб от блокирования транзита фур для Украины значительный, как экономический, так и моральный.
    Протест дальнобойщиков у здания Мининфраструктуры. Видео
    Протест украинских дальнобойщиков у здания Мининфраструктуры 
    05:18 24.02.2016
    943Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Представители Ассоциации международных перевозчиков Украины во вторник провели митинг возле здания Министерства инфраструктуры Украины с требованием возобновить регулярные транзитные перевозки по территории РФ.
    Фуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе
    АсМАП проведет предупредительную акцию в связи с блокированием транзита РФ
    20:32 22.02.2016
    1483Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Ассоциация международных перевозчиков Украины сообщила, что из-за не решения Кабмином вопроса восстановления транзитных перевозок украинскими перевозчиками по территории РФ, у здания министерства инфраструктуры запланировано проведение предупредительной акции.
    Грузовик
    Украина ограничила транзит автоперевозчикам из России
    22:15 03.10.2014
    526Отношения Украины и России
    При принятии к таможенному оформлению книжек международных дорожных перевозок, выданных российским перевозчикам, таможенные органы Украины ввели дополнительные требования к гарантиям уплаты таможенных платежей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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