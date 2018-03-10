Как отметил президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) Украины Леонид Костюченко, протестующие "нарушают международные договоры и принципы ВТО относительно свободного транзита товаров".
Представители Ассоциации международных перевозчиков Украины во вторник провели митинг возле здания Министерства инфраструктуры Украины с требованием возобновить регулярные транзитные перевозки по территории РФ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".