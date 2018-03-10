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    транспорт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 136
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    Автобус. Архивное фото
    В Киеве выпало 20 см снега, жителей просят не пользоваться личными авто
    07:58 01.03.2018
    1814Украина остановилась в снежных заносах
    Городские власти просят киевлян не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту. Сейчас в Киеве выпало 20 см снега.
    Сверхскоростной транспорт Hyperloop
    Тренд дня, Hyperloop: "Новый бред за бюджетные деньги"
    13:16 23.02.2018
    1024
    Блогеры и политологи прокомментировали очередную одиозную идею министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который анонсировал строительство площадки для Hyperloop.
    Сверхскоростной транспорт Hyperloop
    Стало известно, где в Украине построят первый сверхскоростной Hyperloop
    15:34 22.02.2018
    4185
    Площадка для тестирования данного вида транспорта появится в Днепре при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике. К проекту присоединились Академия наук, "Южмаш", "Укроборонпром", Unit City, "Интерпайп", Платформа развития инноваций.
    Валентин Демчук
    Проезд в маршрутках подорожает неоднократно - Демчук
    09:13 11.02.2018
    751Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Рост тарифов на проезд в маршрутках - не прихоть перевозчиков, а результат ряда объективных факторов, считает президент Союза перевозчиков Украины.
    Новый харьковский мажор своей небезопасной ездой возмутил сеть. Видео
    Новый харьковский "мажор" своей небезопасной ездой возмутил сеть 
    22:18 25.01.2018
    1165
    В сети появилось видео, на котором внук известного харьковского физика, академика Владимира Ажажы Никита выезжает на встречную полосу, чтобы объехать стоящие на светофоре машины.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г. Пункт обогрева
    Движение транспорта в Полтавской области заблокировано снегопадом
    13:58 18.01.2018
    351Украина остановилась в снежных заносах
    Спасатели, полиция и дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность движения транспорта и помочь всем, кто попал в беду. Круглосуточно дежурят 230 человек личного состава и 72 единицы техники ГСЧС.
    На огромной скорости BMW протаранил электроопору
    В Киеве BMW на скорости снесла электроопору
    17:52 17.01.2018
    875
    ДТП произошло на проспекте Отрадном. По словам полицейских, машина влетела в столб на большой скорости. От удара столб упал и сломался пополам.
    Николаев заметает снегом. Видео
    Из-за снегопада в Николаеве множество ДТП, власти с ЧП не справляются - СМИ 
    17:51 16.01.2018
    621Украина остановилась в снежных заносах
    По информации СМИ, начавшийся с утра во вторник, 16 января, в Николаеве снегопад оказался неожиданностью и для коммунальщиков, и для николаевских водителей.
    Транспорт в Киеве
    Проверки на дорогах. Водитель сейчас сам решает - нарушать или нет
    16:34 07.01.2018
    1356
    С нового года украинских водителей ждал сюрприз - изменились правила дорожного движения. В городах нельзя ехать больше 50км/ч, иначе придется заплатить космический штраф. Но водители еще долго будут нарушать ПДД.
    В Киеве банда грабила пассажиров в автобусах
    В Киеве задержали банду, совершившую налет на автобус
    13:55 08.12.2017
    212Днепр, Львов: взрывные события
    В Святошинском районе компания из двух мужчин и двух женщин ворвалась в автобус №37. Пока трое отвлекали пассажиров, находящихся в салоне, одна из дам украла телефон у женщины.
    Президент Петр Порошенко на пленарной сессии саммита Восточного партнерства в Брюсселе. Архивное фото
    Украина вошла в европейскую транспортную сеть TEN-T
    03:19 27.11.2017
    208Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    По информации МИД Украины, присоединение к европейской транспортной сети TEN-T будет способствовать повышению конкурентоспособности украинских транспортных коридоров, а также упрощению формальностей в сфере транспорта между Украиной и ЕС.
    Скоростной поезд
    Запрет транспортного сообщения с РФ: политическая мотивация
    09:38 13.11.2017
    1517Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Политолог Алексей Якубин отметил, что идея постпреда президента в Крыму накануне встречи Курта Волкера и Владислава Суркова на 100% не будет принята группой, пытающейся достичь прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Виталий Кличко: инициативы мэра в состоянии шокировать
    18:45 13.10.2017
    1634
    Мэр Виталий Кличко умеет удивить киевлян. То он инспектировал дороги на мотоцикле, а теперь решил отменить маршрутки, чтобы бороться с пробками. И все это, когда создать новые автобусные маршруты — проблема, а трамвайные пути продолжают убирать.
    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    Кава: главную дорогу из Винницы в Киев закрыли на несколько дней
    13:32 28.09.2017
    278Взрывы под Винницей: расследование
    Калиновка, которая стала зоной ЧП, является большим транспортным узлом, через город проходит дорога, использующаяся как для внутренних перевозок, так и для транзита в соседние страны, говорит советник председателя Госагентства автомобильных дорог Александр Кава.
    Максим Гардус
    Терминалы на реках Украины: что стоит за амбициозным проектом
    09:29 17.09.2017
    804
    Основная часть украинской экономики непроизводственная, поэтому большую часть сырья удобно перевозить речным транспортом, заявил аналитик Максим Гардус.
    Львов - площадь Рынок
    Во Львове подорожает проезд в общественном транспорте
    07:35 30.08.2017
    195
    Проезд в электротранспорте Львова на сегодня составляет две гривны, городское отделение АМКУ согласовало проект решения об установлении тарифов на уровне трех гривен.
    Центр Львова перекрыт из-за съемок фильма
    Центр Львова перекрыт из-за съемок фильма
    11:23 16.08.2017
    78
    Съемочная группа обосновалась на площади Рынок. Кроме нее для съемок фильма также будут задействованы еще пл. Музейная, двор Собора Святого Юра, ул. Армянская и Армянский дворик.
    Под Запорожьем перекрыта трасса из-за сильного пожара. Видео
    Под Запорожьем заблокирована трасса из-за сильного пожара 
    18:23 14.08.2017
    263Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Возле трассы "Запорожье - Васильевка" происходит крупный пожар. По обе стороны трассы, у поворота на Степногорск, горит трава и лес. Дивжение автомобилей на этом участке затруднено из-за сильного дыма.
    Подорожание проезда в транспорте
    Подорожание проезда в транспорте никак не повлияет на его качество - эксперт
    15:12 18.07.2017
    245
    Президент союза перевозчиков Украины Валентин Демчук заявил в эфире «ГС», что коммунальный транспорт должен быть, но конкуренцию ему обязательно должен составлять частный транспорт.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Во Львовской области 5 человек получили ожоги в автобусе
    02:17 12.07.2017
    77
    На момент происшествия в салоне транспортного средства находились около 40 пассажиров. Потерпевших доставили в районную больницу, среди них 8-летняя девочка в тяжелом состоянии.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Сверхскоростной транспорт Hyperloop
    Стало известно, где в Украине построят первый сверхскоростной Hyperloop
    15:34 22.02.2018
    4185
    Площадка для тестирования данного вида транспорта появится в Днепре при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике. К проекту присоединились Академия наук, "Южмаш", "Укроборонпром", Unit City, "Интерпайп", Платформа развития инноваций.
    Автобус. Архивное фото
    В Киеве выпало 20 см снега, жителей просят не пользоваться личными авто
    07:58 01.03.2018
    1814
    Городские власти просят киевлян не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту. Сейчас в Киеве выпало 20 см снега.
    Сверхскоростной транспорт Hyperloop
    Тренд дня, Hyperloop: "Новый бред за бюджетные деньги"
    13:16 23.02.2018
    1024
    Блогеры и политологи прокомментировали очередную одиозную идею министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который анонсировал строительство площадки для Hyperloop.
    Валентин Демчук
    Проезд в маршрутках подорожает неоднократно - Демчук
    09:13 11.02.2018
    751
    Рост тарифов на проезд в маршрутках - не прихоть перевозчиков, а результат ряда объективных факторов, считает президент Союза перевозчиков Украины.
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