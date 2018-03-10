Площадка для тестирования данного вида транспорта появится в Днепре при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике. К проекту присоединились Академия наук, "Южмаш", "Укроборонпром", Unit City, "Интерпайп", Платформа развития инноваций.
Спасатели, полиция и дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность движения транспорта и помочь всем, кто попал в беду. Круглосуточно дежурят 230 человек личного состава и 72 единицы техники ГСЧС.
С нового года украинских водителей ждал сюрприз - изменились правила дорожного движения. В городах нельзя ехать больше 50км/ч, иначе придется заплатить космический штраф. Но водители еще долго будут нарушать ПДД.
По информации МИД Украины, присоединение к европейской транспортной сети TEN-T будет способствовать повышению конкурентоспособности украинских транспортных коридоров, а также упрощению формальностей в сфере транспорта между Украиной и ЕС.
Политолог Алексей Якубин отметил, что идея постпреда президента в Крыму накануне встречи Курта Волкера и Владислава Суркова на 100% не будет принята группой, пытающейся достичь прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.
Мэр Виталий Кличко умеет удивить киевлян. То он инспектировал дороги на мотоцикле, а теперь решил отменить маршрутки, чтобы бороться с пробками. И все это, когда создать новые автобусные маршруты — проблема, а трамвайные пути продолжают убирать.
Калиновка, которая стала зоной ЧП, является большим транспортным узлом, через город проходит дорога, использующаяся как для внутренних перевозок, так и для транзита в соседние страны, говорит советник председателя Госагентства автомобильных дорог Александр Кава.
Возле трассы "Запорожье - Васильевка" происходит крупный пожар. По обе стороны трассы, у поворота на Степногорск, горит трава и лес. Дивжение автомобилей на этом участке затруднено из-за сильного дыма.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Площадка для тестирования данного вида транспорта появится в Днепре при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике. К проекту присоединились Академия наук, "Южмаш", "Укроборонпром", Unit City, "Интерпайп", Платформа развития инноваций.
В субботу, 1 июня, в Киеве прошла гроза с градом. По информации соцсетей, в результате потопа остановился транспорт в районе метро "Борщаговская". Из-за затопленных рельсов стояли трамваи в районе Героев Севастополя.
Уровень снега в городе достиг уже 130 сантиметров. Мэрия Стамбула запретила выезд на улицы города многотонным грузовикам. Движение транспорта в мегаполисе сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий.
Загрязнение воздуха — очень серьезная проблема для Франции, ежегодно она вызывает смерть примерно 48 тысяч человек. В связи с пиком загрязнения власти рекомендуют сократить пребывание на "свежем" воздухе и не заниматься спортом на улицах.
Возле трассы "Запорожье - Васильевка" происходит крупный пожар. По обе стороны трассы, у поворота на Степногорск, горит трава и лес. Дивжение автомобилей на этом участке затруднено из-за сильного дыма.
Депутат Киевсовета, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы Андрей Задерейко считает, что основной причиной плохого состояния киевских дорог является интенсивный транзитный поток автотранспорта через Киев.
В Киеве во время часа пик возник конфликт между водителем автомобиля Mercedes и общественным активистом, сделавшим ему замечание о нарушении Правил дорожного движения о парковке в неразрешенном для этого месте.
Во вторник на 127 км трассы Артем - Находка - порт Восточный произошло обрушение двух пролетов моста в селе Новолитовск через речку Литовка. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Организован объезд через Партизанск.
Представители Ассоциации международных перевозчиков Украины во вторник провели митинг возле здания Министерства инфраструктуры Украины с требованием возобновить регулярные транзитные перевозки по территории РФ.