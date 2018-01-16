Из-за снегопада в Николаеве множество ДТП, власти с ЧП не справляются - СМИ

Снегоуборочная техника неустанно убирает городские улицы, дороги покрыты снежной жижей, скорость транспортного потока в городе снизилась практически в два раза, сообщает сайт Novosti-N.

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"То и дело происходят дорожно-транспортные происшествия…На некоторых отрезках пути видно, что дороги посыпались противогололедной смесью, но частично. Например, на проспекте Центральном одна полоса в момент нашего рейда была посыпана, вторая — нет. Кроме того, растаявшую под воздействием реагентов снежную кашу с дороги никто не убрал, и в результате она снова утрамбовывается автомобилями в небольшие и скользкие наледи", — говорится в сообщении.