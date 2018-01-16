наверх
16.01.201820:44
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Видео

    Из-за снегопада в Николаеве множество ДТП, власти с ЧП не справляются - СМИ

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (77)

    (обновлено: )350
    По информации СМИ, начавшийся с утра во вторник, 16 января, в Николаеве снегопад оказался неожиданностью и для коммунальщиков, и для николаевских водителей.
    Канал Новости-N на Youtube

    Снегоуборочная техника неустанно убирает городские улицы, дороги покрыты снежной жижей, скорость транспортного потока в городе снизилась практически в два раза, сообщает сайт Novosti-N.

    Смотрите также: Одессу заметает снегом

    "То и дело происходят дорожно-транспортные происшествия…На некоторых отрезках пути видно, что дороги посыпались противогололедной смесью, но частично. Например, на проспекте Центральном одна полоса в момент нашего рейда была посыпана, вторая — нет. Кроме того, растаявшую под воздействием реагентов снежную кашу с дороги никто не убрал, и в результате она снова утрамбовывается автомобилями в небольшие и скользкие наледи", — говорится в сообщении.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация в Донбассе
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Министерство финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Скорая помощь в Польше. Архивное фото
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Снегопад в Одессе 16 января
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине