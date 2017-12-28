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    Снегопад в Британии вызвал масштабные проблемы с электроэнергией

    (обновлено: )8210
    Водителей предупредили об угрозе возникновения гололеда в Северной Ирландии и Шотландии, а также о том, что на трассе в графстве Нортгемптоншире образовалась многокилометровая пробка.
    Англию накрыл рекордный снегопад
    Lindsey Parnaby / AFP

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В Великобритании из-за сильного снегопада, который продолжается 28 декабря, возникли масштабные перебои с подачей электроэнергии по всей стране.

    Также водителей предупредили об угрозе возникновения гололеда в Северной Ирландии и Шотландии и о том, что на трассе A14 в графстве Нортгемптоншире образовалась многокилометровая пробка.

    Сообщается, что из-за снегопада аэропорт Станстед за день дважды приостанавливал вылет и прибытие самолетов.

    Напомним, в Польше за два месяца насмерть замерзли 15 человек.

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