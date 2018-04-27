КНДР и Южная Корея соединят железные дороги

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. КНДР и Южная Корея примут реальные меры для соединения своих железных дорог, говорится в принятой в пятницу совместной декларации по итогам переговоров северокорейского лидера Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

"Юг и Север договорились принять практические меры для соединения железных и автомобильных дорог и их модернизации", — говорится в декларации. Как указывается в документе, это необходимо для сбалансированного развития национальной экономики и достижения совместного процветания.

Ранее КНДР и Южная Корея уже работали над таким проектом с идеей выхода на Транссиб, но за последнее десятилетие во время правления на юге консервативных сил, усилия были сведены на нет.

Напомним, КНДР и Южная Корея обещают добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.