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    КНДР и Южная Корея соединят железные дороги

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (80)

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    Согласно декларации по итогам переговоров северокорейского лидера Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, Юг и Север полуострова договорились принять практические меры для соединения железных и автомобильных дорог и их модернизации.
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. КНДР и Южная Корея примут реальные меры для соединения своих железных дорог, говорится в принятой в пятницу совместной декларации по итогам переговоров северокорейского лидера Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool
    Историческое рукопожатие. Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

    "Юг и Север договорились принять практические меры для соединения железных и автомобильных дорог и их модернизации", — говорится в декларации. Как указывается в документе, это необходимо для сбалансированного развития национальной экономики и достижения совместного процветания.

    Ранее КНДР и Южная Корея уже работали над таким проектом с идеей выхода на Транссиб, но за последнее десятилетие во время правления на юге консервативных сил, усилия были сведены на нет.

    Напомним, КНДР и Южная Корея обещают добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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