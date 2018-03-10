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    Мун Чжэ Ин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
    Историческая встреча. Президент Южной Кореи принял делегацию из КНДР
    12:15 25.02.2018
    255
    Высокопоставленная делегация из КНДР прибыла в Южную Корею в первой половине дня воскресенья. Визит приурочен к закрытию Олимпийских игр в Пхёнчхане и продлится в течение трех дней.
    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
    Президент Южной Кореи выразил готовность встретиться с лидером КНДР
    04:19 10.01.2018
    103Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По данным СМИ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе ежегодной пресс-конференции высказался о готовности встретиться с Ким Чен Ыном, однако "лишь при определенных условиях".
    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
    Войны на Корейском полуострове не будет - президент Южной Кореи
    09:29 07.09.2017
    287Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Как сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, цель санкционного давления на Северную Корею - разрешение ситуации мирным путем.
    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
    Южная Корея не стремится к росту военной напряженности - президент
    07:46 21.08.2017
    44
    Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что проводимые страной военные учения - ежегодные и носят исключительно оборонительный характер.
    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
    Президент Южной Кореи высказался о возможности войны на полуострове
    07:14 17.08.2017
    394Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам президента Южной Кореи, угрозы применения военной силы со стороны США необходимы для оказания давления на КНДР, но не означают немедленного перехода к действию.
    Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
    Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вступает в должность
    01:58 10.05.2017
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    В задачи нового президента будет входить проведение политических реформ в стране, решение проблем взаимоотношений с КНДР и урегулирование споров вокруг размещения американской системы заатмосферного перехвата ракет THAAD.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
    Историческая встреча. Президент Южной Кореи принял делегацию из КНДР
    12:15 25.02.2018
    255
    Высокопоставленная делегация из КНДР прибыла в Южную Корею в первой половине дня воскресенья. Визит приурочен к закрытию Олимпийских игр в Пхёнчхане и продлится в течение трех дней.
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