В связи с ожиданием визита лидера в Мариуполь на сайте городского совета открыта аккредитация для журналистов. С какой целью президент прибывает в город и в каких мероприятиях намерен участвовать, не уточняется.
Объявленный накануне общеукраинский траур по жертвам обстрела в Мариуполе продлится еще два дня в самом городе. Из-за ситуации на Донбассе парламент Украины соберется на внеочередное заседание во вторник, 27 января.
За минувшие сутки обострилась ситуация у Дебальцево и под Мариуполем.Лидер "ДНР" Александр Захарченко вначале заявил о наступлении на город, но потом объяснил, что боевики будут подавлять позиции украинских силовиков вокруг Мариуполя.
В ночь на понедельник Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2015 год. Вчерашнее собрание парламентариев затянулось до середины ночи, сопровождалось оно митингами и попыткой штурма ВР.
Движение поездов в район железнодорожного вокзала и морского торгового порта Мариуполя временно приостановлено. Поезда в Мариуполь временно следуют до станции Сартана, откуда пассажиров доставляют в город автобусами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".