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    Городской совет г. Мариуполя

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    1114АТО: в предчувствии военного положения.
    В связи с ожиданием визита лидера в Мариуполь на сайте городского совета открыта аккредитация для журналистов. С какой целью президент прибывает в город и в каких мероприятиях намерен участвовать, не уточняется.
    Выборы в Мариуполе 29 ноября
    "Оппозиционный блок" завоевал 45 из 54 мест в горсовете Мариуполя
    06:32 02.12.2015
    665Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Как сообщает ТИК, "Оппозиционного блока" в городской совет Мариуполя проводит 45 человек. Партии "Сила людей"- пять человек и "Наш край" - четыре человека.
    Мариуполь: новый форпост Украины
    Транспорт Мариуполя ограничит работу из-за аварии на газопроводе
    15:08 12.06.2015
    236Обстрелы на Донбассе
    Согласно информации, в Мариуполе часть транспорта, который обслуживает городские автобусные маршруты и работает на газу, не сможет обеспечить работу в полном объеме.
    Петр Порошенко
    Порошенко в четверг посетит Донецкую область
    00:22 11.06.2015
    437Год президента Порошенко
    Администрация президента не приводит подробности о планах главы государства в ходе поездки, однако пресс-служба Мариупольского горсовета сообщила, что Порошенко посетит Мариуполь.
    Мариуполь. Архивное фото
    Гимн Украины ежедневно будет звучать в центре Мариуполя
    04:37 17.03.2015
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    В понедельник под председательством городского головы Юрия Хотлубея состоялось очередное заседание Штаба территориальной обороны Мариуполя, на котором было принято соответствующее решение.
    Украинский военный в Мариуполе
    Боевые действия идут в 20 километрах от Мариуполя - местные власти
    12:53 14.02.2015
    1903Боевые действия на Донбассе
    В течение первой половины дня 14 февраля, мариупольцы, проживающие в восточных районах города, слышат канонаду, сообщили в мэрии.
    Пикет Мариупольского горсовета
    Мариуполь со второй попытки назвал РФ агрессором
    15:54 30.01.2015
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    Мариупольский городской совет на внеочередной сессии таки признал Россию агрессором.
    В Киеве почтили память погибших в обстреле Мариуполя
    Хроника 25 января: заседание СНБО и траур в Мариуполе
    09:32 26.01.2015
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    Объявленный накануне общеукраинский траур по жертвам обстрела в Мариуполе продлится еще два дня в самом городе. Из-за ситуации на Донбассе парламент Украины соберется на внеочередное заседание во вторник, 27 января.
    Акция памяти жертв обстрела в Мариуполе
    Траур по жертвам обстрела в Мариуполе продлится еще два дня
    03:38 26.01.2015
    4129Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Президент Украины Петр Порошенко ранее объявил 25 января общеукраинским днем траура по погибшим.
    Последствия обстрела Мариуполя
    Ситуация в Мариуполе стабильна - горсовет
    10:24 25.01.2015
    268Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Ранее сообщалось, что Мариуполь в результате субботних обстрелов, унесших жизни 30 человек, частично остался без электричества, в частности, была обесточена часть микрорайона "Восточный".
    Мариуполь после обстрела
    Военная хроника дня: Обстрелы Мариуполя, наступление "ДНР" и подсчет потерь Минобороны
    20:54 24.01.2015
    3009Будет ли мир на Донбассе?
    За минувшие сутки обострилась ситуация у Дебальцево и под Мариуполем.Лидер "ДНР" Александр Захарченко вначале заявил о наступлении на город, но потом объяснил, что боевики будут подавлять позиции украинских силовиков вокруг Мариуполя.
    Мариуполь после обстрела
    Мариуполь частично остался без электричества в результате обстрелов - мэрия
    17:31 24.01.2015
    199Будет ли мир на Донбассе?
    В субботу силовики сообщили об обстреле Мариуполя, обвинив в нем боевиков. В пресс-службе милиции области отметили, что по городу велся обстрел из артиллерийского оружия.
    Мариуполь после обстрела
    Горсовет Мариуполя сообщает о гибели 27 человек в результате обстрела
    17:15 24.01.2015
    1068Будет ли мир на Донбассе?
    "Уже 27 погибших (двое деток), 97 раненых (5 деток). Есть очень тяжелые", - говорится в сообщении со ссылкой на секретаря горсовета Андрея Федая.
    Пробка. Архивное фото
    В Мариуполе откроют еще два пункта оформления пропусков
    09:27 24.01.2015
    589Будет ли мир на Донбассе?
    В дополнительных пунктах будут приниматься заявления и документы на въезд и выезд с оккупированной зоны. Здесь же, после обработки информации, будут выдаваться пропуски.
    Заседание Верховной Рады
    Хроника 28 декабря: принятие госбюджета, ночное заседание ВР, штурм Рады
    09:40 29.12.2014
    779Госбюджет-2015
    В ночь на понедельник Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2015 год. Вчерашнее собрание парламентариев затянулось до середины ночи, сопровождалось оно митингами и попыткой штурма ВР.
    Украинские военные в районе Мариуполя. Архивное фото
    Мариуполь с понедельника закрывает свои "восточные ворота"
    19:32 28.12.2014
    7895Мир в Донбассе. Попытка №2
    Пересечение линии столкновения сторон людьми и грузами будет осуществляться через блокпост севернее населенного пункта Гнутово на дорожном направлении Новоазовск-Красноармейское-Талаковка- Мариуполь.
    Взорванный мост в Мариуполе
    Дело по статье "теракт" возбуждено в связи с подрывом моста в Мариуполе
    12:26 23.12.2014
    154Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Движение поездов в район железнодорожного вокзала и морского торгового порта Мариуполя временно приостановлено. Поезда в Мариуполь временно следуют до станции Сартана, откуда пассажиров доставляют в город автобусами.
    Радио
    В Мариуполе выбрали радиостанцию, которая будет сообщать о ЧС
    11:38 26.11.2014
    86Блокада Донбасса
    Введена в эксплуатацию первая очередь системы оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием альтернативных источников информации.
    Инаугурация главы ДНР Александра Захарченко
    Хроника 4 ноября: особый статус Донбасса, Захарченко и СНБО
    09:35 05.11.2014
    857Игры в статус Донбасса
    Несмотря на продолжающиеся обстрелы на востоке Украины, инаугурации новых глав "ДНР" и "ЛНР" состоялась. Эти и другие события - в кратком обзоре Людмилы Калиты.
    Украинские военные в районе Мариуполя
    Горсовет Мариуполя: в районе Саханки ведется обстрел из минометов
    23:58 28.10.2014
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    В сообщении отмечается, что по позициям украинских военных и в сторону Мариуполя обстрел не ведется.
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