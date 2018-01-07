наверх
07.01.201818:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Проверки на дорогах. Водитель сейчас сам решает - нарушать или нет

    (обновлено: )51020
    С нового года украинских водителей ждал сюрприз - изменились правила дорожного движения. В городах нельзя ехать больше 50км/ч, иначе придется заплатить космический штраф. Но водители еще долго будут нарушать ПДД.
    Транспорт в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    С 1 января украинские водители должны сбавить скорость в населенных пунктах до 50 км/ч иначе должны будут заплатить штраф, который значительно вырос. За превышение максимально разрешенной скорости движения более, чем на 50 км/час. придется заплатить 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен). За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3 400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. В 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления — он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение — 40 800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года — 40 800 гривен.

    Автомобили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Еду, а меня все обгоняют. Соцсети об ограничении скорости

    Но, новая система штрафов еще не начала действовать, поскольку это невозможно без внесения Верховной Радой Украины соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Да и полиция не в праве остановить нарушителя скоростного режима, потому что доказать факт не в состоянии — нет специальных приборов для измерения скорости. И появятся они, по мнению правозащитника, эксперта по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимира Караваева, еще не скоро.

    "Большая путаница возникла из-за большого количества законодательных актов в которые готовились изменения. На сегодняшний день сфера дорожного движения регулируется 60-ю правовыми документами. Изменения готовят многие и они иногда начинают противоречить друг другу и возникает путаница. Все начали писать, что с 1 января уже действуют увеличенные штрафы за превышение скорости, водитель должен передавать документы в руки полиции и так далее, но на самом деле ничего этого нет. По факту, есть только изменения в правилах дорожного движения, в которых говорится, что скорость в населенных пунктах не должна превышать 50 км/ч. Все. Точка", — рассказывает РИА Новости Украина Владимир Караваев.

    Как отмечает правозащитник, у полиции нет сертифицированных в Украине приборов для измерения скорости. Соответственно они не могут выписать постановление об административном нарушении — штраф.

    "Законодательно не предусмотрено использование технических средств для измерения скорости, кроме тех, которые работают в автоматическим режиме. Работающие в ручном или полуавтоматическом режиме измерители скорости (к примеру, "Трукамы", лазерные измерители скорости, после ГАИ их осталось 170 единиц), могут применяться лишь после внесения соответствующих изменений в Закон «О Национальной полиции». А 7286 депутаты даже в повестку сессии не захотели включать. К тому же, бюджетом не предусмотрены средства на их "перезапуск" — новую сертификацию, срок которой закончился. На внедрение автоматической фиксации правонарушений выделено менее 5 % от необходимой суммы и в лучшем случае, она заработает во втором полугодии. Средств не хватает. А инвесторы не спешат вкладывать деньги", — отмечает эксперт.

    Автомобили в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Два по 50. Ограничение скорости не сработает до первого ДТП

    Так что, контроль за скоростью возложен на самих водителей, считает Владимир Караваев. МВД их призывает  стать законопослушными, при этом не скрывают, что если кто-то будет гнать за 100 км/ч, он наказан не будет.

    "Но с превышением скорости надо быть острожным. Если произойдет ДТП с пострадавшими, то судебные эксперты могут до километра определить скорость до момента столкновения. Если выясниться, что водитель превысил скорость — это будет отягчающим для водителя обстоятельством. Потому что, если бы он не превышал скоростной режим, то мог бы избежать столкновения, затормозить и так далее. И даже если пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, но был сбит автомобилем, который двигался не 50 км/ч, за это будет отвечать водитель транспортного средства", — подчеркивает Владимир Караваев. 

    Более того, не удивительно, что водители, мягко говоря, не довольны теми, кто перед ними ползет, стараясь соблюдать скоростной режим.

    "Меня в автошколе всегда учили, что самый безопасный режим  скорости — это скорость транспортного потока. Поэтому, если по проспекту Победы поток будет двигаться со скоростью 80 км/ч или 100 км/ч, я то же так буде ехать. Потому что это наиболее безопасный режим движения. В то же время, скоростной режим в 50-ть я считаю вполне приемлемым. У нас в Киеве 90% улиц не позволяют двигаться даже 50 км/ч, в пробках движение может быть 5-10 км/ч. На самом деле, надо четко понимать, что есть разная категория городских улиц.  На магистральных улицах, где есть разделительные барьеры, где нет пешеходных переходов, можно не заставлять ездить 50-ть. Органы местного самоуправления на отдельных улицах могут устанавливать другую скорость. В Киеве такое было. И, это можно вернуть. Сегодня водитель должен сам принимать решение — нарушать или не нарушать", — отмечает Караваев. 

    Читайте также: Ограничение скорости на дорогах… Нам есть, у кого поучиться

    По сути, с 1 января уже действует правило по ограничению скорости, но не работает автоматическая видеофиксация и поэтому полиция вынуждена закрывать глаза на нарушения скоростного режима. Но это только до первого ДТП.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Обмен валют
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?