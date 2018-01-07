Проверки на дорогах. Водитель сейчас сам решает - нарушать или нет

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

С 1 января украинские водители должны сбавить скорость в населенных пунктах до 50 км/ч иначе должны будут заплатить штраф, который значительно вырос. За превышение максимально разрешенной скорости движения более, чем на 50 км/час. придется заплатить 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен). За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3 400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. В 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления — он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение — 40 800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года — 40 800 гривен.

Но, новая система штрафов еще не начала действовать, поскольку это невозможно без внесения Верховной Радой Украины соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Да и полиция не в праве остановить нарушителя скоростного режима, потому что доказать факт не в состоянии — нет специальных приборов для измерения скорости. И появятся они, по мнению правозащитника, эксперта по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимира Караваева, еще не скоро.

"Большая путаница возникла из-за большого количества законодательных актов в которые готовились изменения. На сегодняшний день сфера дорожного движения регулируется 60-ю правовыми документами. Изменения готовят многие и они иногда начинают противоречить друг другу и возникает путаница. Все начали писать, что с 1 января уже действуют увеличенные штрафы за превышение скорости, водитель должен передавать документы в руки полиции и так далее, но на самом деле ничего этого нет. По факту, есть только изменения в правилах дорожного движения, в которых говорится, что скорость в населенных пунктах не должна превышать 50 км/ч. Все. Точка", — рассказывает РИА Новости Украина Владимир Караваев.

Как отмечает правозащитник, у полиции нет сертифицированных в Украине приборов для измерения скорости. Соответственно они не могут выписать постановление об административном нарушении — штраф.

"Законодательно не предусмотрено использование технических средств для измерения скорости, кроме тех, которые работают в автоматическим режиме. Работающие в ручном или полуавтоматическом режиме измерители скорости (к примеру, "Трукамы", лазерные измерители скорости, после ГАИ их осталось 170 единиц), могут применяться лишь после внесения соответствующих изменений в Закон «О Национальной полиции». А 7286 депутаты даже в повестку сессии не захотели включать. К тому же, бюджетом не предусмотрены средства на их "перезапуск" — новую сертификацию, срок которой закончился. На внедрение автоматической фиксации правонарушений выделено менее 5 % от необходимой суммы и в лучшем случае, она заработает во втором полугодии. Средств не хватает. А инвесторы не спешат вкладывать деньги", — отмечает эксперт.

Так что, контроль за скоростью возложен на самих водителей, считает Владимир Караваев. МВД их призывает стать законопослушными, при этом не скрывают, что если кто-то будет гнать за 100 км/ч, он наказан не будет.

"Но с превышением скорости надо быть острожным. Если произойдет ДТП с пострадавшими, то судебные эксперты могут до километра определить скорость до момента столкновения. Если выясниться, что водитель превысил скорость — это будет отягчающим для водителя обстоятельством. Потому что, если бы он не превышал скоростной режим, то мог бы избежать столкновения, затормозить и так далее. И даже если пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, но был сбит автомобилем, который двигался не 50 км/ч, за это будет отвечать водитель транспортного средства", — подчеркивает Владимир Караваев.

Более того, не удивительно, что водители, мягко говоря, не довольны теми, кто перед ними ползет, стараясь соблюдать скоростной режим.

"Меня в автошколе всегда учили, что самый безопасный режим скорости — это скорость транспортного потока. Поэтому, если по проспекту Победы поток будет двигаться со скоростью 80 км/ч или 100 км/ч, я то же так буде ехать. Потому что это наиболее безопасный режим движения. В то же время, скоростной режим в 50-ть я считаю вполне приемлемым. У нас в Киеве 90% улиц не позволяют двигаться даже 50 км/ч, в пробках движение может быть 5-10 км/ч. На самом деле, надо четко понимать, что есть разная категория городских улиц. На магистральных улицах, где есть разделительные барьеры, где нет пешеходных переходов, можно не заставлять ездить 50-ть. Органы местного самоуправления на отдельных улицах могут устанавливать другую скорость. В Киеве такое было. И, это можно вернуть. Сегодня водитель должен сам принимать решение — нарушать или не нарушать", — отмечает Караваев.

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По сути, с 1 января уже действует правило по ограничению скорости, но не работает автоматическая видеофиксация и поэтому полиция вынуждена закрывать глаза на нарушения скоростного режима. Но это только до первого ДТП.