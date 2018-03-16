Кабмин озвучил условие, после чего льготникам за проезд начнут давать деньги

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. До начала монетизации льгот на проезд в Украине необходимо провести верификацию льготников, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде .

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"Нужно провести верификацию льготников. Льготники должны получить возможность для бесплатного проезда", — заявил глава правительства.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Решение было принято на заседании правительства 14 марта.