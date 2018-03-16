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16.03.201813:48
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    Экономика

    Кабмин озвучил условие, после чего льготникам за проезд начнут давать деньги

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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, нужно провести верификацию льготников, они должны получить возможность для бесплатного проезда.
    Час вопросов к правительству в Верховной Раде
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. До начала монетизации льгот на проезд в Украине необходимо провести верификацию льготников, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде .

    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul
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    "Нужно провести верификацию льготников. Льготники должны получить возможность для бесплатного проезда", — заявил глава правительства.

    Ранее сообщалось, что правительство одобрило монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Решение было принято на заседании правительства 14 марта.

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