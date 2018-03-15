наверх
15.03.201817:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Кушайте хрен. В соцсетях обсудили монетизацию льгот на проезд

    (обновлено: )74260
    В Украине отменяют бесплатный проезд в транспорте: Кабмин одобрил монетизацию льгот. Теперь льготы на проезд будут выдавать деньгами, вот только хватит ли у местных властей на это средств?
    Общественный транспорт
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина    

    Совершенно неожиданно правительство Украины решило извечный вопрос массового передвижения пенсионеров в час пик для общественного транспорта. Кабмин на заседании 14 марта одобрил монетизацию льгот и отменил бесплатный проезд в транспорте. Вместо бесплатного проезда льготы будут выдавать деньгами – как их потратить, будут решать сами льготники.

    Новшество распространится не только на городские маршруты – льготы на проезд выдадут деньгами и пассажирам пригородных и междугородних маршрутов. Окончательные размеры выплат определят местные власти, Кабмин утвердил только основной принцип расчетов на месяц: средняя стоимость проезда умножается на 30 поездок. В соцсетях по этому поводу поднялась немыслимая шумиха. 

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Посольство Великобритании в Москве
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Порошенко поздравил Гонтареву с увольнением
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Валентин Землянский об угрозах для Украины при утрате транзита газа
    Дело - труба! В Украине кризис с газом