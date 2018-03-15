Кушайте хрен. В соцсетях обсудили монетизацию льгот на проезд

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Совершенно неожиданно правительство Украины решило извечный вопрос массового передвижения пенсионеров в час пик для общественного транспорта. Кабмин на заседании 14 марта одобрил монетизацию льгот и отменил бесплатный проезд в транспорте. Вместо бесплатного проезда льготы будут выдавать деньгами – как их потратить, будут решать сами льготники.

Новшество распространится не только на городские маршруты – льготы на проезд выдадут деньгами и пассажирам пригородных и междугородних маршрутов. Окончательные размеры выплат определят местные власти, Кабмин утвердил только основной принцип расчетов на месяц: средняя стоимость проезда умножается на 30 поездок. В соцсетях по этому поводу поднялась немыслимая шумиха.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook