Кабмин решил платить деньги вместо льгот на проезд

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Правительство одобрило монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Решение было принято на заседании правительства 14 марта.

Таким образом, вместо права на неоплачиваемый проезд человек с льготами получать ежемесячно денежный эквивалент — 30 поездок по средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте.

Финансирование будет осуществляться местными бюджетами. Размер ежемесячной выплаты в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления должны утвердить областные и Киевская городская государственная администрация.

Для лиц, имеющих право на льготы по оплате проезда на междугородных маршрутах, размер выплат увеличивается на 20 процентов.

Для лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп, а также детей с инвалидностью, обучающихся в высших учебных заведениях, учреждениях общего среднего и профессионального образования, размер выплаты удваивается.

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