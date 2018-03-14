наверх
14.03.201817:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Кабмин решил платить деньги вместо льгот на проезд

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (936)

    310
    Размер ежемесячной выплаты в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления должны утвердить областные и Киевская городская государственная администрация.
    Маршрутное такси. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Правительство одобрило монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Решение было принято на заседании правительства 14 марта.

    Протест добровольцев на заседании Ровенского облсовета
    zik
    Требуем статус и льготы! Ультиматум добровольцев в Ровно

    Таким образом, вместо права на неоплачиваемый проезд человек с льготами получать ежемесячно денежный эквивалент — 30 поездок по средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте.

    Финансирование будет осуществляться местными бюджетами. Размер ежемесячной выплаты в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления должны утвердить областные и Киевская городская государственная администрация.

    Для лиц, имеющих право на льготы по оплате проезда на междугородных маршрутах, размер выплат увеличивается на 20 процентов.

    Для лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп, а также детей с инвалидностью, обучающихся в высших учебных заведениях, учреждениях общего среднего и профессионального образования, размер выплаты удваивается.

    Ранее сообщалось, что в Днепре под горсоветом из-за сверхвысоких коммунальных тарифов на митинг вышли более ста горожан.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом