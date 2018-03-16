Сюда не смотри. Борьба с ТВ РФ и отбеливание "черного списка" кино

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинские власти активно декоммунизируют памятники и улицы, но методы работы у них остаются самыми что ни на есть советскими. Главный – запрет. Гражданам настоятельно рекомендуют (с юридической ответственностью) не ездить, не смотреть, не общаться, не слушать.

В 99 случаях из 100 запреты связаны с Россией: с РФ нет прямого сообщения, туда не рекомендуют ездить к родственникам и тем более на заработки, министр Жданов запрещает спортсменам отправляться на соревнования… Ширятся "черные списки" российских фильмов, сериалов, телеканалов.

А глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко во время отчета в профильном комитете Рады даже заявил, что "российской пропаганде в Украине положен конец". Артеменко сообщил, что за минувшие 3 года в его ведомстве провели проверку иностранных программ на предмет выполнения норм украинского законодательства и "была остановлена ретрансляция 80 иностранных программ”.

"Таким образом, мы положили конец распространению в украинских кабельных сетях информации иностранных каналов, направленных на дискредитацию Украины", – сказал глава Нацсовета.

Продолжаем запрещать

По словам Артеменко, в 2017 году в областях Украины зафиксировали 5 случаев ретрансляции провайдерами “запрещенной" программной услуги иностранных вещателей. Всего за год список запрещенных программ увеличился на 19 позиций: на конец 2017-го в него включены 170 программ, пребывающих под юрисдикцией 22 стран.

Разумеется, продолжается "работа по запрету показа фильмов и сериалов производства страны-агрессора и тех, что пропагандируют коммунистическую идеологию", заверил Артеменко. В Госагентство, назвал он цифры, направили запросы по 95 фильмах, которые транслировали телеканалы "Украина", "Интер", ICTV, "НТН", "СТБ", "1+1".

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"В 2017 году по нашему представлению аннулированы прокатные права демонстрации на территории Украины 8 фильмов. А в целом, начиная с 4 июня 2015 года по 31 октября 2017 года, Госкино аннулировало прокат для 648 фильмов", – сказал Артеменко.

А глава комитета Верховной Рады Виктория Сюмар заявила, что "в условиях продолжения гибридной войны против нас такая защита в информационном плане крайне важна".

Вынужденная интернет-грамотность

Но украинцы уже научились жить с запретами властей и мастерски обходить их. И дело даже не в жгучем желании смотреть "запрещенку", а в отношении к себе: почему за нас решают, что нам смотреть можно, а чего нельзя? Почему считают, что такое решение мы принять сами не можем? И почему, наконец, не предлагают достойных альтернатив взамен запрещаемого?

Показательно, что под контроль берут в первую очередь кабельное телевидение. ТВ по-прежнему остается главным источником информации для большинства украинцев, особенно возрастом 40+. Эти же люди чаще молодежи ходят на выборы. Значит, с такой телеаудиторией власти нужно особенно тщательно работать.

К тому же попытка контролировать интернет, мягко говоря, не удалась: запрещенные сайты остаются самыми популярными в Украине. А страницы в целом получают всплеск посещаемости из зарубежных стран: Чехии, Германии, США. Объясняется феномен просто: после установки VPN (программ, максирующих физическое нахождение пользователя) ему присваивается другое местоположение.

И даже у пенсионеров в стране и людей, бывших с техникой на "вы", появился стимул освоить новые технологии. Хочешь смотреть – умей организовать себе просмотр.

У фильмов появился шанс

Но абсурдность запретов, похоже, начали понимать и сами их инициаторы. Уже упоминавшийся Юрий Артеменко назвал неоправданным автоматический "бан" в Украине фильмов с участием российских актеров из "черного списка" и предлагает изменить закон, определяющий критерии запрета.

"Проблема с так называемыми "черными списками" существует у нас давно — из-за того что человек внесен в "черный список", у нас запрещается демонстрация фильма, в котором он снимался. Но сам фильм не несет пропаганду и имеет международное признание. Однако чисто по формальным признакам эти фильмы запрещены у нас к показу", – сказал Артеменко в комментарии СМИ, в качестве примеров назвав фильмы "Жизнь Пи" (где эпизодическую роль играет Жерар Депардье) и "Ирония судьбы..." (из-за Валентины Талызиной).

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Закон, говорит Артеменко, надо изменять.

"Личностям нужно запрещать въезд в Украину, нужно возбуждать в отношении них уголовные дела, сажать в тюрьмы. А фильмы оценивать с точки зрения, несут они угрозу Украине или нет. Это большая дискуссия. Закон нужно модернизировать", – считает Артеменко.

Инициатива – здравая, но вновь возникает вопрос: а почему спохватились только сейчас? Почему запретили сотни лент, создав для страны культурное гетто? Зачем еще больше раскалывали общество?