Дефолт подкрался незаметно

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Уже очевидно, что обещанный в Давосе Порошенко очередной транш от МВФ в апреле получен не будет. Как недавно в интервью изданию "Новое время" заявил представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман, к вопросу о реальном кредитовании Украины МВФ может вернуться в мае. В смысле рассмотреть и подумать: дать денег или нет. Потому как нет ясности с содержанием закона об АКС. Пока Порошенко двинул в ВР свой вариант. В свое время отвергнутый Фондом в качестве приемлемого. Более того, огрызнулся в интервью Файнейшнл Таймс, что мол навязывание международными донорами своих рекомендаций нарушает наш суверенитет. Так что не факт, что даже если закон об антикорсуде будет принят к маю, как это обещал Парубий, его окончательная редакция мотивирует МВФ выделить транш. Кроме того, Люнгман напомнил, что рост цены на газ до уровня импортного паритета также требование, от которого Фонд отступать не намерен. Из чего следует, что очередная, седьмая по счету попытка Гройсмана переписать формулу расчета роста стоимости цены на газ в мягком исполнении для внутренних потребителей (2-3% роста в квартал) понимания в Вашингтоне не нашла.

И, наконец, вишенка на тортик. Йоста напомнил Киеву, что еще одним базовым требованием МВФ является земельная реформа. Что предполагает отмену моратория на продажу земли и запуск ее в свободную продажу. К чему власть в Украине точно не готова. Потому как это эдакое электоральное "харакири". По всем социологическим опросам последних лет категорически против продажи земли выступало до 80 % опрошенных. И только десять поддерживало этот шаг. Так что если Фонд намерен кроме требований запустить в работу АКС, поднять еще раз цену на газ, добавить открытие рынка земли в стране, то шансы у власть предержащих быть еще раз избранными обнуляются. Если же требования МВФ проигнорировать, то транша нам не видать. Ни в этом, ни в следующем году. Как и макрофинансовой помощи ЕС. Которая также, даже в урезанном наполовину объеме в один миллиард евро, не будет получена, если Еврокомиссия не получит от МВФ письма, где последний подтвердит выделение транша Украине.

Таким образом, аспирант НАТО может в этом году остаться без денег МВФ, ЕС, а также таких доноров как Всемирный банк, ЕБРР и пр., которые в своих кредитных действиях всегда привязываются к МВФ и его кредитованию.

После конфликта "Нафтогаза" и "Газпрома" по итогам решения Стокгольмского арбитража под вопросом в этом году получение дешевого газа из РФ, а также платы за его транзит в ЕС. Дешевый российский газ в объеме 5 млрд. кубов мог бы облегчить нагрузку на украинский валютный баланс, сэкономив сотни миллионов долларов, которые теперь нужно будет изыскивать, чтобы пройти предвыборную зиму 2019, где-то в скудных резервах НБУ или кредитах ЕБРР. Что еще один удар по слабой валютной платежеспособности Киева. А уменьшение оплаты за транзит, не говоря уже о полной утрате, которое приносило украинской казне 3 млрд. долларов, просто удар "под дых" украинским финансам.

Однако это еще не все беды, которые уже стучатся в двери украинской экономики. Да, с кредитами очевидные проблемы. С Россией – прогнозируемые. Хоть и неожиданные по скороспелости. Но вот от США-то нашего стратегического во всех смыслах партнера, ну никто не мог ожидать "подножки".

Основная статья поступлений валюты в Украину до недавних пор была продажа на экспорт продукции металлургических предприятий. От общего объема производства на продажу за рубеж уходило до 80%. И это обеспечивало поступление в страну десятков миллиардов валютной выручки. Причем, даже после событий 14-го года, который привел в итоге к сокращению производства вдвое. Так производство чугуна снизилось на 15 млн тонн (-43%), стали – на 21 млн тонн (-50%) и проката – на 20 млн тонн (-50%), что соответствует уровню производства 1995-1996 годов. По состоянию на октябрь прошлого года в работе находилось 18 из 28 действующих доменных печей (64%), 14 конвертеров из 21 (67%), 8 мартеновских печей из 9 (89%) и 7 электропечей из 15 (47%). Кроме того, 7 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года). Это конечно цифры, которые свидетельствуют о катастрофической ситуации в базовой экспортной отрасли страны. Впрочем, если нам судьба быть аграрной сверхдержавой, то металлургия точно нам ни к чему. Тем не менее, если отрасль умрет, то боюсь, что продажи пшеницы, семечек, рапса и прочего не сумеют покрыть все потребности Украины в валюте. Ни сейчас, ни через пять лет.

Окончательно добить отрасль может развязанная президентом США Дональдом Трампом мировая торговая война. Так случилось, что ее первыми "жертвами" стали сталелитейная и алюминиевая отрасли. Несмотря на то, что процедурно объявленные пошлины на сталь и алюминий глава Белого Дома мог ввести до конца апреля, медлить он не стал. И форсировал реализацию объявленного им намерения, заявив о введении заградительных мер восьмого марта. Исключением стали лишь Мексика и Канада, одни из основных поставщиков стали в США. Украина в список "счастливчиков" не вошла. И это несмотря на то, что "слезно" об этом просила еще в июне прошлого года, когда исследование Минторга США было в полном разгаре и далеки до завершения. Таким образом 300 тысяч тонн стали, труб и иных изделий, которые Украина поставляла на рынок Америки ежегодно будут обложены 24-процентной пошлиной, что ставит под сомнение экономическую целесообразность поставок украинской продукции.

Однако на самом деле "первым звонком" для украинских металлургов было сообщение Минторга США о введении пошлин в отношении производителей углеродистой и легированной катанки еще 11 января текущего года. Реакция нашего правительства на такой недружественный демарш неизвестна. Скорее всего ее просто не было. Едва ли она последует и до 15 марта, срока, когда заградительные пошлины вступят в силу, а под списком "счастливчиков", которых они не коснутся, будет подведена черта.

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Меры, введенные американским президентом, уже успели ударить по мировому рынку железной руды и стали. Так на биржах Китая и Сингапура руда и сталь просели в цене на 8 и 10% соответственно. Показав, что утратой рынка США проблемы украинских металлургов исчерпаны не будут. Судя по реакции Китая и Сингапура мировой рынок ждут еще серьезные потрясения, которые естественно скажутся и на прибылях украинских метпредприятий. Напомню, что экспортная составляющая нашей отрасли – 80%. Если она станет не конкурентоспособной, не продаваемой на внешних рынках в силу как падения цен, так и цепной реакции заградительных пошлин по всему миру, то Украина металлургию попросту утратит. Навсегда. А вместе с ней и огромные валютные поступления.

В качестве защитной меры наш министр иностранных дел Климкин заявил о намерении его ведомства добиваться от США открытия с Украиной зоны свободной торговли. Не понимая банальной истины, что Америка, которая отказалась от зоны свободной торговли с ЕС никогда не пойдет на то, чтобы из Украины сделать "форточку" для поставок европейских товаров в США. Удел глупых – думать и говорить глупости. Так можно было бы охарактеризовать идею господина Климкина, озвученную им сразу после заявления Трампа о введении пошлин.

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Мы же можем констатировать одно: ситуация текущего года все более складывается в сторону ухудшения торгового и валютного баланса Украины. А это будет вынуждать Киев принимать любые кабальные условия выделения кредитов и помощи со стороны МВФ, ЕС и прочих заимодавцев Запада. Так что вероятность наступления дефолта ныне прямо пропорциональна исполнению Украиной реформ по полному обнищанию собственного населения с изъятием последнего национального достояния – земли, в пользу сельхозТНК.