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    Общество

    В Минздраве возмущены запретом заходить в поликлиники с колясками

    (обновлено: )16101
    Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сообщил, что Минздрав не будет финансировать медицину, в которой в амбулаторию можно будет прийти с колясками.
    Объявление о запрете входа с колясками в поликлинику
    Павел Ковтонюк, facebook

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В Министерстве здравоохранения Украины возмущены объявлениям, которые стали появляться на дверях столичных детских поликлиник о запрете на вход в здания с колясками. 

    Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

    "Я хочу, чтобы все поняли: мы не будем мириться с этим. Уже с июля этого года для получения оплаты за услуги новая Национальная служба здоровья будет жестко требовать от амбулаторий и поликлиник соблюдения элементарных сервисных требований. Говорим об увеличении финансирования медицины? Такую медицину мы не будем финансировать больше. Мы будем больше финансировать медицину, в которой в амбулаторию можно будет прийти с колясками. И самокатами. И машинками. И велосипедами. И с большим игрушечным динозавром. Привыкайте", — написал Ковтонюк.

    Павел Ковтонюк, facebook
    Объявление о запрете входа с колясками в поликлинику
    Павел Ковтонюк, facebook
    Пост Павла Ковтонюка

    Также чиновник посоветовал родителям сообщать в Министерство о подобных запретах.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, нардеп от БПП Ольга Богомолец названа основным претендентом на должность министра здравоохранения.

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