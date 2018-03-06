В Минздраве возмущены запретом заходить в поликлиники с колясками

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В Министерстве здравоохранения Украины возмущены объявлениям, которые стали появляться на дверях столичных детских поликлиник о запрете на вход в здания с колясками.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Я хочу, чтобы все поняли: мы не будем мириться с этим. Уже с июля этого года для получения оплаты за услуги новая Национальная служба здоровья будет жестко требовать от амбулаторий и поликлиник соблюдения элементарных сервисных требований. Говорим об увеличении финансирования медицины? Такую медицину мы не будем финансировать больше. Мы будем больше финансировать медицину, в которой в амбулаторию можно будет прийти с колясками. И самокатами. И машинками. И велосипедами. И с большим игрушечным динозавром. Привыкайте", — написал Ковтонюк.

Павел Ковтонюк, facebook Объявление о запрете входа с колясками в поликлинику

Павел Ковтонюк, facebook Пост Павла Ковтонюка

Также чиновник посоветовал родителям сообщать в Министерство о подобных запретах.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, нардеп от БПП Ольга Богомолец названа основным претендентом на должность министра здравоохранения.