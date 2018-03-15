Табу от Жданова шокирует спортсменов: кто-то решил, и мы уже никуда не едем

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В одном из последних интервью легендарный футболист Олег Блохин, выигравший все, что только можно в составе киевского "Динамо" с горечью признался — заветная мечта поиграть в топ-клубе за пределами СССР так и осталось нереализованной. Виной тому железный занавес, который не позволял футболистам даже и подумать о том, чтобы поиграть за рубежом. По признаниям Блохина, в 1982-м году за него давал 2 милллиона долларов титулованный мадридский "Реал", но у советских спортивных чиновников на этот счет было свое мнение.

Двойные стандарты

Чувства схожие с досадой советских футболистов испытали и действующие украинские спортсмены, узнав, что Министерство спорта запретило им участвовать в любых соревнованиях на территории Российской Федерации.

"Запрещается проводить учебно-тренировочные сборы в РФ и принимать участие в любых соревнованиях представителям национальных сборных во всех видах спорта. Настоящее требует от нас более решительных действий. Соревнования в России, учитывая внутреннюю и внешнюю политику этого государства, являются просто опасными для наших спортсменов", – сказано в указе, подписанном министром Игорем Ждановым.

Почему опасно выступать в РФ стало только сейчас, известно, наверное, только самому Жданову. Отношения с соседями испортились уже четыре года как, но все это время украинские спортсмены без проблем ездили к "агрессорам". По большому счету, мало кого, включая самого министра, волновало, кто и где выступает — лишь бы денег не просили. Пожалуй, единственным за все время конфликта с РФ исключением стало обсуждение возможности поездки сборной Украины по футболу на ЧМ-2018. Когда же команда Андрея Шевченко провалила квалификацию на турнир, в министерстве вообще никак не отреагировали.

Дорога в никуда

Регулярно выступали в РФ и другие украинские спортсмены. О странности решения Жданова можно судить уже по одному только факту. Еще в минувшие выходные команда по биатлону выступила в российском Увате на Кубке IBU, а этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске и анонсированный этап Кубка мира в Тюмени теперь пропустит.

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Поэтому не удивительно, что централизованный запрет выступлений в России вызвал у представителей украинского спорта вполне однозначную реакцию.

Например, в Федерации биатлона хоть и были вынуждены принять решение сверху, все же решились на молчаливый протест. Так, официальный онлайн-ресурс Федерации вместо последних новостей и рубрик разместил изображение грустной собаки с более чем красноречивой подписью.

Принтскрин сайта Федерации биатлона Украины Взломанный сайт Федерации биатлона Украины

"Патриотизм в Украине перестал соответствовать своему определению.

Патриоты теперь не те, кто мыслят и пытаются сделать что-то на благо государства, а те, кто громче всех кричат "Москаляку на гиляку". Именно последние находят поддержку у широких масс, а умные люди этим умело пользуются. Это дорога в никуда", - сказано в обращении.

Уродливые решения

Еще более крепко выражаются и другие люди спорта. Например, олимпийский чемпион Эльбрус Тадеев признался, что более уродливых решений в своей жизни еще не видел.

"Это такая извращенная политика – кто наперегонки быстрее примет более идиотское решение. Мы уже обогнали древних людей по своей идиотичности, те останавливали войны ради спортивных соревнований. Нынешние украинские политики все делают наоборот – более уродливых решений я пока в своей жизни не видел", — говорит Тадеев.

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По его словам, такие решения спускаются сверху – от иностранцев, которые управляют украинскими спортивными чиновниками.

"Какой-то Джон за нас решил, и мы не поедем. А то, что на подготовку потрачены миллионы, это никого не интересует. Кто за это ответит? Видите ли, не патриотично участвовать в соревнованиях в России. А поднять в России на пьедестале флаг Украины, это что, не патриотично? Ребята годами готовились, зализывали травмы, хотели взять реванш за предыдущие поражения, это тоже никого не интересует. И принимает такое решение какой-то Вася, который капли пота ни разу не пролил на тренировках", — возмущен Тадеев.

Хорошая "крыша"

Но, судя по всему министр Жданов своего указа отменять не намерен. Как бы не возмущались спортсмены, решение останется в силе. Причина — солидная "крыша" министра, который безнаказанно делает все, что только пожелает. Например, украинские легкоатлеты могут рассказать веселую историю о том, как Жданов и его заместитель Игорь Гуцол отправили их на чемпионат мира в экипировке без каких-либо опознавательных знаков. На полностью черной форме украинской сборной тогда не нашлось ни места для национального флага, ни надписи "Ukraine". Зато значок японской фирмы Asics на форме украинских атлетов увидели все. Чиновники, в свою очередь, наверняка получили за это солидный откат. Тогда история прошла незамеченной, да и если бы и получила общественный резонанс, вряд ли чиновники понесли какую-то ответственность. Спортивным чиновникам, которые к спорту имеют лишь косвенное отношение покровительствует их фракция "Народный фронт". Поэтому до выборов 2019-го года спорт в Украине ждут еще и не такие потрясения.