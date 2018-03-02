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    В РФ назвали условие снятия запрета на транзит товаров из Украины в ЕАЭС

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    Как отметил вице-премьер РФ Игорь Шувалов, "есть возможность обеспечить транзит участников внешнеторговой деятельности и грузов из Украины, из стран ЕврАзЭС, из стран Европейского союза".
    Первый зампредседателя правительства РФ Игорь Шувалов
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что Россия может снять запрет на транзит товаров из Украины в ЕАЭС через территорию РФ, если будет обеспечена их полная прослеживаемость.

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    "Вы знаете, что в РФ действует запрет на транзит из Украины через территорию РФ. По сути, это сопряжено с запретом на ввоз группы товаров по контрсанкционной нашей тематике", — отметил Шувалов на коллегии ФТС.

    "Предлагаю, чтобы вы с нашими партнерами по ЕАЭС как можно быстрее согласовали новый порядок транзита. Если этот порядок будет обеспечен системой полной прослеживаемости, мы сможем обеспечить транзит участников внешнеторговой деятельности и грузов из Украины, из стран ЕврАзЭС, из стран Европейского союза", — сказал Шувалов.

    Как сообщалось ранее, Украина в 2017 году нарастила импорт товаров из ЕС на 23%, а импорт из России — на 40% по сравнению с годом ранее.

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