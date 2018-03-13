Обнародован список сайтов, которые могут запретить в Украине

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Министерство информационной политики подготовило новый перечень сайтов, которые предлагается запретить в Украине.

Как пишет "Сегодня" со ссылкой на ведомство, в новый перечень войдут сайты, "которые содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства".

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Так, Мининформполитики предлагает запретить в Украине такие сайты:

dan-news.info; admin-gorlovka.ru; dnr24.su; gorlovka.today; golospravdy.com; s-narodom.ru; politnavigator.net; riafan.ru; dnr-hotline.ru; genocid.net; miaistok.su; dnr24.com; republic-tv.ru; ruskline.ru; dnipress.com; kianews24.ru; c-eho.info; crimea.ria.ru; c-inform.info; komtv.org; gazetacrimea.ru.

В министерстве уточнили, что причина, по которым следует запретить эти сайты в Украине – это ч.2 ст.109 Уголовного кодекса (публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Данный список сайтов подготовила рабочая группа по мониторингу при Мининформполитики во исполнение положений Доктрины информационной политики Украины. Согласно сообщению, перечень сайтов передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве.

"Следующим шагом, в случае позитивного вывода экспертного совета и соответствующих рекомендациях, перечень будет передан правоохранительным органам для установления факта совершения правонарушения и соответствующего реагирования в пределах компетенции", – заявили в министерстве.

Напомним, ранее Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект, который регулировал правила размещения рекламы в городах и запрещал использование в ней русского языка.