В Нацсовете признали проблему с "черными списками" актеров

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Председатель Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко назвал неоправданным автоматический запрет в стране фильмов с участием российских актеров из "черного списка" и предлагает изменить закон, определяющий критерии запрета.

Минкультуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В целом список расширился до 130 персон. Кабмин Украины принял решение, согласно которому Госкино больше не имеет права выдавать прокатные удостоверения на фильмы с участием актеров, попавших в список. Решение об аннулировании прокатных лицензий и выдаче лицензий по каждому конкретному фильму принимает Госкино.

"Проблема с так называемыми "черными списками" существует у нас давно — из-за того что человек внесен в "черный список", у нас запрещается демонстрация фильма, в котором он снимался. Но сам фильм не несет пропаганду и имеет международное признание. Однако чисто по формальным признакам эти фильмы запрещены у нас к показу", — сказал Артеменко в комментарии изданию "Левый берег" в среду. В качестве примеров он назвал фильмы "Жизнь Пи" и "Ирония судьбы".

"В фильме "Жизнь Пи" он (Жерар Депардье, который находится в "черном списке" — Ред.) играет две минуты, он там замаскирован под афроамериканца… Его там вообще никто не узнает. Но по формальному признаку этот фильм запрещен у нас к показу. Аналогичная ситуация с "Иронией судьбы", где играет Талызина, подписавшая обращение по Крыму. Хотя не факт, подписала она его или ее просто использовали. Но там же играет Ахеджакова, которая рвала сердце за Украину. Фильм не несет политических моментов, но мы его запретили из-за этого же принципа", — заявил глава Нацсовета.

По его мнению, действующий закон должен быть изменен.

"Личностям нужно запрещать въезд в Украину, нужно возбуждать в отношении них уголовные дела, сажать в тюрьмы. А фильмы оценивать с точки зрения, несут они угрозу Украине или нет. Это большая дискуссия. Закон нужно модернизировать", — считает Артеменко.