Новые правила в спорте. Обнаженные ягодицы серфингисток под запретом

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Представители Международной лиги серфинга запретили СМИ снимать ягодицы серфингисток крупным планом во время соревнований.

По информации Stab Magazine, журналистам теперь нельзя будет фокусировать камеру на спортсменках во время поворотов у подножия волны и подныривания под волны. Обычно во время этих трюков спортсменки оказываются спиной к объективу.

Правила распространяются только на серфингисток, которые выступают в бикини: девушек в шортах операторам разрешили снимать с более близкого расстояния.

В интернете демонстрируют примеры того, как делать операторам уже запрещено.

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Ранее сообщалось, что в Австралии серфингист смог выжить после атаки акулы, которая напала на него в прибрежных водах. Парень смог отбиться от хищника с помощью одних только кулаков.