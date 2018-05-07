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    В Донбассе военные ограничили движение транспорта

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (532)

    (обновлено: )21505
    В период с 6 по 11 мая будет временно ограничено движение гражданского автотранспорта и перемещение лиц в 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
    Украинские военнослужащие проверяют документы на КПП в Донбассе. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях с 6 по 11 мая ограничен въезд, сообщает "Укринформ" со ссылкой на штаб Операции объединенных сил. Это сделано "в связи с подготовкой военных к отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России на Донбассе".

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    В период с 6 по 11 мая будет временно ограничено движение гражданского автотранспорта и перемещение лиц в следующих районах населенных пунктах:

    в Донецкой области: Константиновка, Степановка, Яблоновка, Мирноград, Покровск, Новотроицкое, Новогродовка, Желанное, Очеретино, Орловка;

    в Луганской: Михайловка и Софиевка.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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