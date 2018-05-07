В Донбассе военные ограничили движение транспорта

REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях с 6 по 11 мая ограничен въезд, сообщает "Укринформ" со ссылкой на штаб Операции объединенных сил. Это сделано "в связи с подготовкой военных к отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России на Донбассе".

В период с 6 по 11 мая будет временно ограничено движение гражданского автотранспорта и перемещение лиц в следующих районах населенных пунктах:

в Донецкой области: Константиновка, Степановка, Яблоновка, Мирноград, Покровск, Новотроицкое, Новогродовка, Желанное, Очеретино, Орловка;

в Луганской: Михайловка и Софиевка.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

Читайте также: Донбасс: перемирие есть — перемирия нет, разницы никакой