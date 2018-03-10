наверх
10.03.201809:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Александр Кава

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 59
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    Кава: создание Дорожного фонда никого не спасет
    13:14 07.01.2018
    280
    В 2018 году на дороги выделено больше средств, чем в 2017, но их все равно недостаточно, чтобы привести дорожную сеть в надлежащее состояние, отметил советник главы Госагентства автомобильных дорог Украины Александр Кава.
    Пассажирский поезд. Архивное фото
    Мининфраструктуры явно недооценило стоимость евроколеи - Кава
    10:14 02.12.2017
    1950
    Львиная доля расходов на строительство высокоскоростной железной дороги в Украине ляжет на государственный бюджет, считает экс-заместитель министра инфраструктуры.
    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    Кава: главную дорогу из Винницы в Киев закрыли на несколько дней
    13:32 28.09.2017
    278Взрывы под Винницей: расследование
    Калиновка, которая стала зоной ЧП, является большим транспортным узлом, через город проходит дорога, использующаяся как для внутренних перевозок, так и для транзита в соседние страны, говорит советник председателя Госагентства автомобильных дорог Александр Кава.
    Эксперт озвучил формулу борьбы с киевскими заторами. Видео
    Эксперт озвучил формулу борьбы с киевскими заторами 
    19:35 07.09.2017
    141
    Заместитель министра инфраструктуры Украины в 2014-2015 гг, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава советует властям уделить внимание реорганизации движения на перекрестках.
    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    Треть бюджета на ремонт дорог идет на покрытие долга за Евро-2012 — эксперт
    13:59 23.08.2017
    329
    Заявления властей о наращивании финансирования для строительства и ремонта дорожного покрытия слишком громкие, поскольку планируемых средств все равно недостаточно, заявил советник главы "Укравтодор" Александр Кава.
    Автомобильная дорога в Украине. Архивное фото
    Платная дорога в Киев. Проезд обойдется в 2-3 евро - эксперт
    20:06 13.08.2017
    948
    И.о. главы "Укравтодора" анонсировал, что первой концессионной дорогой в Украине станет сообщение Киев - Белая Церковь. Планы по строительству платной дороги в эфире "ГС" прокомментировал эксперт Александр Кава.
    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    Скорость перевозки речным транспортом пугает украинский бизнес - эксперт
    00:46 08.08.2017
    996
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявил, что реку Днепр можно было бы использовать для перевозки нефтепродуктов из Белоруссии.
    Дорога. Архивное фото
    Белорусы отремонтируют украинские дороги. Комментарий эксперта
    18:48 27.07.2017
    727
    Состояние дорог в Украине настолько плохое, что нужно концентрировать внимание на ремонте существующих автотрасс, а не мечтать о строительстве новых, считает эксперт Александр Кава.
    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    Для ремонта украинских дорог нужно более ста лет - Кава
    03:20 14.05.2017
    133
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявил, что выделенных 7,5 млрд гривен на ремонт дорожного покрытия хватит на то, чтобы провести средний и капитальный ремонт 700 км автомобильных дорог.
    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    Кава: приоритетом ремонта дорог в Киеве должны быть основные магистрали
    01:14 27.03.2017
    50
    В качестве примера эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава привел улицу Глыбочицкую, которая нуждается в реконструкции уже более 10 лет.
    Александр Кава
    Ямочный ремонт в 2017 году охватит порядка 30 тысяч км дорог – Кава
    03:26 25.03.2017
    171
    Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в этом году на дороги выделено всего лишь 14 млрд гривен.
    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    Ответственность за состояние дорог в Киеве лежит на Кличко - эксперт
    04:17 12.03.2017
    125
    Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава в эфире ГС проанализировал, кто виноват в неудовлетворительных темпах ремонта дорог в Украине.
    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    Существует ли рецепт от транспортных пробок для Киева
    14:21 08.03.2017
    288Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Эксперт в сфере транспорта Александр Кава рассказал, как избавиться от 25% транспортных заторов на дорогах столицы Украины и существенно улучшить пропускную способность дорожно-уличной сети Киева.
    Кава: в Украине 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии. Видео
    Кава: в Украине 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии 
    13:43 08.03.2017
    218Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава сообщил, что в Украине 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии.
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Шулявский мост нужно реконструировать с расширением до шести полос — Кава
    12:14 02.03.2017
    82Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Эксперт в сфере транспорта и инфраструктура Александр Кава в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что решение по реконструкции Шулявского моста должно быть основано на том, чтобы в его процессе киевляне теряли как можно меньше времени.
    Александр Кава
    Рискованная езда. На 90% дорогах Киева просрочен ремонт – Кава
    10:02 02.03.2017
    228Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава в эфире "ГС" заявил, что дороги, которые ремонтировали иностранные подрядчики, надолго остаются в хорошем состоянии.
    Александр Кава
    Эксперт: ремонт дорог в Киеве к Евровидению - показуха
    03:16 26.02.2017
    1060Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Эксперт Александр Кава в эфире ГС заявил, что власти тратят на это сотни миллиардов гривен, а после окончания мероприятия люди будут вынуждены снова пользоваться плохими дорогами.
    Александр Кава
    "Укрзализныця" рискует сократить перевозки пассажиров в 10 раз - Кава
    14:15 03.02.2017
    502
    Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава в эфире "ГС" заявил, что "Укрзализныця" должна ежегодно закупать 300-400 новых пассажирских вагонов.
    Александр Кава
    ГП "Антонов": перспективные проекты и перспективные мифы
    07:22 24.01.2017
    3687Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава в эфире ГС заявил, что предприятие "Антонов" неоднократно пыталось сотрудничать с европейскими и американскими производителями, но это не увенчалось успехом.
    Александр Кава
    КБ "Антонов" вместе с самолетами продает и технологии – Кава
    20:48 23.01.2017
    2857
    Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава в эфире "ГС" рассказал, что представляет собой соглашение "Антонова" с Саудовской Аравией о поставке самолетов.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны

    Организации