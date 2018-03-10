В 2018 году на дороги выделено больше средств, чем в 2017, но их все равно недостаточно, чтобы привести дорожную сеть в надлежащее состояние, отметил советник главы Госагентства автомобильных дорог Украины Александр Кава.
Калиновка, которая стала зоной ЧП, является большим транспортным узлом, через город проходит дорога, использующаяся как для внутренних перевозок, так и для транзита в соседние страны, говорит советник председателя Госагентства автомобильных дорог Александр Кава.
Заявления властей о наращивании финансирования для строительства и ремонта дорожного покрытия слишком громкие, поскольку планируемых средств все равно недостаточно, заявил советник главы "Укравтодор" Александр Кава.
И.о. главы "Укравтодора" анонсировал, что первой концессионной дорогой в Украине станет сообщение Киев - Белая Церковь. Планы по строительству платной дороги в эфире "ГС" прокомментировал эксперт Александр Кава.
В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявил, что выделенных 7,5 млрд гривен на ремонт дорожного покрытия хватит на то, чтобы провести средний и капитальный ремонт 700 км автомобильных дорог.
Эксперт в сфере транспорта и инфраструктура Александр Кава в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что решение по реконструкции Шулявского моста должно быть основано на том, чтобы в его процессе киевляне теряли как можно меньше времени.
Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава в эфире ГС заявил, что предприятие "Антонов" неоднократно пыталось сотрудничать с европейскими и американскими производителями, но это не увенчалось успехом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".