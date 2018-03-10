Заявления властей о наращивании финансирования для строительства и ремонта дорожного покрытия слишком громкие, поскольку планируемых средств все равно недостаточно, заявил советник главы "Укравтодор" Александр Кава.
В тексте петиции отмечается, что "процесс голосования для жюри и телезрителей является трудным и эмоциональным, но количество людей, подписавших это, показывает, сколько людей уверены в том, что "победителем" стал не тот".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".