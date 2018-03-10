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    Евровидение 2012

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    Треть бюджета на ремонт дорог идет на покрытие долга за Евро-2012 — эксперт
    13:59 23.08.2017
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    Заявления властей о наращивании финансирования для строительства и ремонта дорожного покрытия слишком громкие, поскольку планируемых средств все равно недостаточно, заявил советник главы "Укравтодор" Александр Кава.
    Сборная Украины прибыла во Францию
    Сборная Украины по футболу прибыла во Францию
    16:46 07.06.2016
    195В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Подопечные Михаила Фоменко после прибытия во Францию отправились в свой отель в Экс-ан-Провансе. Сой первый матч сборная сыграет в воскресенье со сборной Германии.
    Джамала, победившая в финале международного конкурса Евровидение-2016, отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции после окончания церемонии награждения
    Петиция о пересмотре результатов Евровидения стремительно набирает подписи
    12:07 17.05.2016
    5466Без России: старт Евровидения в Киеве.
    В тексте петиции отмечается, что "процесс голосования для жюри и телезрителей является трудным и эмоциональным, но количество людей, подписавших это, показывает, сколько людей уверены в том, что "победителем" стал не тот".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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