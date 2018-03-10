Уже через несколько месяцев министра инфраструктуры Омеляна отправят в отставку, и ему, скорее всего, не помогут ни даже его политические и ресторанные лоббисты, ни активная политическая риторика, считает политолог Руслан Бортник.
Специальный корреспондент Александр Ивасивка в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что предприниматели требуют ВР создать временную следственную комиссию, которая будет исследовать факты грубого давления на их бизнес.
Омелян задекларировал квартиру в Киеве площадью 61,6 кв. м, земельный участок во Львовской области площадью 999 кв. м, гараж площадью 37,4 кв. м. Министр указал доходы - 120 тыс. грн заработной платы, 680,8 тыс. грн дохода от отчуждения имущества.
Как сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, ведомство намерено совместно с польской, румынской и словацкой сторонами обратиться в Еврокомиссию с инициативой о совместном развитии пограничной инфраструктуры.
Смена украинских элит происходит, как правило, по итогам очередных выборов – как парламентских, так и президентских. Днепропетровские, донецкие, черновицкие, а теперь – львовские выходцы занимаются политикой и экономикой в исполнительной власти.
В ближайшее время не ожидается повышения цены на проезд в железнодорожном транспорте, однако это возможно несколько позднее, когда завершится формирование руководства пассажирского направления "Укрзализныци".
По словам Владимира Омельяна, одним из важных условий продолжения его работы является утверждение правительством кандидатов на посты руководителей стратегических госпредприятий "Укрпочты" и "Укрзализныци".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".