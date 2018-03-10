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    Владимир Омелян

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 35
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    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Власти анонсировали запуск программы по восстановлению Донбасса
    17:40 17.08.2017
    369
    По словам министра Владимира Омеляна, в этом году силами железнодорожных войск власти намерены восстановить два моста в Донбассе: в Троицком и Рубежном.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Министр инфраструктуры: украинцам нечего ездить в Россию
    10:55 08.08.2017
    1967Украина и Россия: визовый вопрос
    Владимир Омелян напомнил, что по инициативе Мининфраструктуры Украины было остановлено авиационное сообщение с неподконтрольными Киеву районами Донбассом, а также с Россией.
    Кабинет министров Украины
    Бортник: разборки в правительстве набирают обороты
    10:43 21.07.2017
    966
    Уже через несколько месяцев министра инфраструктуры Омеляна отправят в отставку, и ему, скорее всего, не помогут ни даже его политические и ресторанные лоббисты, ни активная политическая риторика, считает политолог Руслан Бортник.
    Электромобиль. Архивное фото
    Омелян рассчитывает на рост продаж электромобилей
    14:58 22.12.2016
    240
    Как отметил министр, целью для Украины является доля продаж электромобилей среди других авто - 15% уже в 2020 году, а также собственное производство электрокаров.
    Демонтаж МАФов у станции метро Политехнический институт
    Предприниматели требуют ВР вмешаться в ситуацию с МАФами — спецкор
    16:18 06.12.2016
    271Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Специальный корреспондент Александр Ивасивка в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что предприниматели требуют ВР создать временную следственную комиссию, которая будет исследовать факты грубого давления на их бизнес.
    Порт. Архивное фото
    Порты Ольвия и Херсон передадут в концессию в 2017 году - Омелян
    16:07 06.12.2016
    944
    Владимир Омелян озвучил планы по концессии в ходе встречи с представителями бизнеса, международных финансовых организаций и послами европейских стран во вторник.
    Владимир Омелян
    Обыски на предприятиях в Украине отпугивают инвесторов - Мининфраструктуры
    16:04 28.11.2016
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    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что поддерживает любые проверки, но "маски-шоу" и несогласованные обыски считает потерей для Украины, а не достижением.
    Акция протеста под Министерством инфраструктуры с требованием увольнения Владимира Омеляна
    Пикет под Мининфраструктуры: профсоюзы требуют отставки Омеляна 
    10:44 16.11.2016
    817Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В среду, 16 ноября, в Киеве под зданием Министерства инфраструктуры проходит митинг с требованием освобождения от должности министра Владимира Омеляна. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Владимир Омелян
    Министр инфраструктуры задекларировал $90 тыс и 25 тыс евро сбережений
    21:09 29.10.2016
    119Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Омелян задекларировал квартиру в Киеве площадью 61,6 кв. м, земельный участок во Львовской области площадью 999 кв. м, гараж площадью 37,4 кв. м. Министр указал доходы - 120 тыс. грн заработной платы, 680,8 тыс. грн дохода от отчуждения имущества.
    Поезд Укрзализныци. Архивное фото
    Вспоминая Кирпу. Железная дорога без русского языка, перьев, пыли, перспектив
    11:34 14.10.2016
    11737
    Дождемся декабря, осталось совсем ничего. Тем, кто часто пользуется услугами родного железнодорожного транспорта, надо приготовиться. К чему? Давайте разберемся.
    Работа отдела пограничной службы Рава-Русская во Львовской области
    Украина обратится в ЕК с инициативой модернизации погранпунктов
    11:28 08.09.2016
    167
    Как сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, ведомство намерено совместно с польской, румынской и словацкой сторонами обратиться в Еврокомиссию с инициативой о совместном развитии пограничной инфраструктуры.
    Рукопожатие
    Украина: были "донецкие", стали "львовские". Чем дальше, тем...
    09:22 08.08.2016
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    Смена украинских элит происходит, как правило, по итогам очередных выборов – как парламентских, так и президентских. Днепропетровские, донецкие, черновицкие, а теперь – львовские выходцы занимаются политикой и экономикой в исполнительной власти.
    Флаг Украины на фоне герба России
    Омелян уточнил сроки ответных санкций Украины в отношении РФ
    14:21 04.07.2016
    817США - Россия: санкции преткновения
    Нлава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что со стороны Киева решение будет внедрено после того, как Москва применит свои ограничения на практике.
    ДТП с известным фотографом Максом Левиным
    В Мининфраструктуры отреагировали на резонансное ДТП с журналистом
    10:43 04.07.2016
    311
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что утром обратился с требованием к Войцеху Бальчуну безотлагательно уволить Ивана Федорко в течение сегодняшнего дня.
    Владимир Омелян
    Омелян прокомментировал перспективу подорожания ж/д билетов
    21:56 20.05.2016
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    В ближайшее время не ожидается повышения цены на проезд в железнодорожном транспорте, однако это возможно несколько позднее, когда завершится формирование руководства пассажирского направления "Укрзализныци".
    Игорь Насалик
    Автомобиль Насалика не пустили во двор Кабмина - журналист
    03:58 06.05.2016
    468Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам журналиста Юрия Дощатова, министру энергетики пришлось искать парковочное место на тротуаре по улице Грушевского, а министра инфраструктуры приняли за журналиста.
    Владимир Омелян
    Министр инфраструктуры надеется на скорое повышение зарплат
    21:59 29.04.2016
    498
    Как отмечается, определенные движения в этом направлении правительство уже делает благодаря новому закону о госслужбе, который вступает в силу 1 мая.
    Запуск поезда по новому Шелковому пути из Украины в Китай
    Министр инфраструктуры поделился планами относительно нового Шелкового пути
    09:46 29.04.2016
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    Владимир Омелян выразил надежду, что после смены руководства "Укрзализныци" Украина выйдет на постоянный график поезда по маршруту "Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай".
    Самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины
    Шансов на "открытое небо" с ЕС стало намного больше - эксперт
    14:28 22.04.2016
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    Партнер юридической фирмы "Анте" Андрей Гук отметил, что изменения в европейской политике и приближение решения о безвизовом режиме с Украиной, очень важны для развития авиаперевозок.
    Владимир Омелян
    Один из министров в Кабмине Гройсмана заявил о готовности уйти в отставку
    18:13 19.04.2016
    3124Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам Владимира Омельяна, одним из важных условий продолжения его работы является утверждение правительством кандидатов на посты руководителей стратегических госпредприятий "Укрпочты" и "Укрзализныци".
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