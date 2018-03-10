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    Владимир Шульмейстр

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Борьбы с непогодой нет в приоритетах власти - Шульмейстер
    07:13 22.12.2017
    214Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер считает, что в Украине нет запаса прочности ни по технике, ни по готовности для борьбы с непогодой.
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    Замминистра объяснил отставку Пивоварского
    13:38 16.12.2015
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    Как первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер, отметил, что финансовый план министерства инфраструктуры был существенно урезан, ожидания и обещания сотрудникам не были оправданы.
    Железнодорожный вокзал в Киеве
    Отмена ночных поездов и когда вернутся лоукосты. Комментарий замминистра
    12:32 16.12.2015
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    Одной из причин увольнения команды Андрея Пивоварского из Мининфраструктуры являются низкие зарплаты сотрудников ведомства. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил замглавы Мининфраструктуры Владимир Шульмейстер.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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